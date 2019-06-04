Рустам Минниханов принял участие в праздничном богослужении в Галеевской мечети
Праздничный намаз в честь Ураза-байрама в Казани прошел в Галеевской мечети, в нем принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает ИА «Татар-информ».
Богослужение провел председатель ДУМ РТ, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. Зал мечети был полностью заполнен верующими.
Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником Ураза-байрам.
— В нашей многонациональной республике празднование Ураза-байрама имеет тысячелетние корни, самым тесным образом переплетаясь с древними культурными и семейно-бытовыми традициями татарского народа. С добрыми поздравлениями и благопожеланиями в адрес мусульман неизменно обращаются христиане и представители других религий, укрепляя нас в общем стремлении к благу и процветанию родного Татарстана, — обратился к верующим Минниханов.
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