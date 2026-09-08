Минниханов обсудил с Чеферином проведение евротурниров в Казани

Раис Татарстана отметил: «Я рад любому событию в Казани. Любой матч для нас — праздник»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в интервью «РБ Спорт» заявил, что обсуждал с президентом УЕФА Александером Чеферином возможность проведения европейских футбольных соревнований в Казани после снятия ограничений. Он выразил уверенность, что в будущем город примет крупный международный турнир.

29 сентября на «Ак Барс Арене» состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Комментируя предстоящую игру, Минниханов отметил: «Я рад любому событию в Казани. Любой матч для нас — праздник».

На вопрос журналиста, хотел бы он проведения в Казани большого международного турнира после нормализации ситуации, глава республики ответил: «Он будет 100 процентов, я вам гарантирую. Я по этому поводу встречался с Александером Чеферином, президентом УЕФА».

Напомним, в 2023 году Казань должна была принять матч за Суперкубок УЕФА, однако из-за отстранения российских клубов и сборных турнир перенесли в Афины.

Алсу Сабирзанова