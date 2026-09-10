«Рубин» арендует вингера московского «Динамо» Бабаева
Срок аренды — на сезон, у клуба из Казани будет возможность выкупа игрока
«Рубин» арендует вингера московского «Динамо» Ульви Бабаева.
По данным источников «Реального времени», полузащитник москвичей будет арендован до конца текущего сезона с правом дальнейшего выкупа.
На Бабаева претендовали еще несколько российских клубов, в том числе махачкалинское «Динамо».
Ульви Бабаев может сыграть на флангах атаки, а также на позиции «под нападающим». В прошлом сезоне «Спартак» был готов выкупить игрока у «Динамо» за 3 млн евро. Однако трансфер в московский клуб не состоялся.
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