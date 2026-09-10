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«Рубин» арендует вингера московского «Динамо» Бабаева

20:45, 10.09.2026

Срок аренды — на сезон, у клуба из Казани будет возможность выкупа игрока

«Рубин» арендует вингера московского «Динамо» Бабаева
Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» арендует вингера московского «Динамо» Ульви Бабаева.

По данным источников «Реального времени», полузащитник москвичей будет арендован до конца текущего сезона с правом дальнейшего выкупа.

На Бабаева претендовали еще несколько российских клубов, в том числе махачкалинское «Динамо».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ульви Бабаев может сыграть на флангах атаки, а также на позиции «под нападающим». В прошлом сезоне «Спартак» был готов выкупить игрока у «Динамо» за 3 млн евро. Однако трансфер в московский клуб не состоялся.

Зульфат Шафигуллин

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