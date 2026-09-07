Казанский ХК «Ак Барс» всухую победил «Адмирал» в домашнем матче
Игра закончилась со счетом 2:0
Казанский «Ак Барс» на домашнем льду «Татнефть Арены» взял верх над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027. Встреча, состоявшаяся сегодня, 7 сентября, завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Исход поединка был определен во втором и третьем периодах. На старте заключительной двадцатиминутки (на 40-й минуте) счет открыл нападающий казанцев Григорий Денисенко. Точку в матче под занавес встречи поставил форвард Артем Галимов, забросивший вторую шайбу и зафиксировавший итоговые 2:0.
В ближайших планах команд следующие игры:
- 9 сентября «Ак Барс» продолжит домашнюю серию матчем против челябинского «Трактора».
- В этот же день «Адмирал» отправится на выездную встречу с московским «Динамо».
Напомним, что регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги — 2026/2027 рассчитан до 20 марта 2027 года. Команды сыграют традиционный марафон из 68 матчей. Старт розыгрыша Кубка Гагарина намечен на 23 марта, а финальная серия завершится не позднее 23 мая 2027 года.
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