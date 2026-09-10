В КХЛ могут ввести предматчевые серии буллитов

Инициатива предложена в рамках новой стратегии развития лиги

Серия буллитов может проводиться в матчах КХЛ до стартового вбрасывания, а не после ничьей в основное время и овертайме. Об этом рассказал президент лиги Алексей Морозов. Победитель серии бросков получит дополнительное очко, передает ТАСС.

— Обсуждаем идею пробивать буллиты до стартового вбрасывания. Это вызовет ажиотаж, привлечет болельщиков не опаздывать на матчи, не приезжать на концовку. Кто-то может вести турнирные таблицы именно в плане буллитов. Если одна команда выигрывает в серии, то она заранее знает, что получит дополнительное очко, — сказал Морозов.

Инициатива предложена в рамках новой стратегии развития лиги. Сейчас каждая команда бьет по три буллита вместо пяти, как раньше. Морозов отметил, что количество бросков также обсудят.

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» получит 175,9 млн рублей от КХЛ за прошлый сезон. Это второй результат во всей лиге.

Алсу Сабирзанова