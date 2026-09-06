«Нефтехимик» начал новый сезон с поражения «Шанхаю» в Нижнекамске

Нижнекамцы вели с разницей в три шайбы, но гости сравняли результат, а в овертайме экс-капитан «Ак Барса» Яшкин забил победный гол за китайцев

Фото: Динар Фатыхов

«Нефтехимик» начал новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с поражения «Шанхаю» (4:5 ОТ) в Нижнекамске. Нижнекамцы вели с разницей в три шайбы, но упустили победу.

В составе «Нефтехимика» отличились Никита Хоружев, Артур Тянулин, Матвей Надворный и Андрей Белозеров. У «Шанхая» шайбы забросили Егор Соловьев, Степан Хрипунов, Тёрнер Оттенбрайт, Николас Петан и Дмитрий Яшкин.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 8 сентября в гостях против «Сочи».

Зульфат Шафигуллин