РУСАДА одобрило 105 терапевтических исключений на запрещенные препараты

Всего за этот период в ведомство поступило 159 запросов

Фото: Динар Фатыхов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выдало 105 разрешений на терапевтическое использование запрещенных субстанций за первые восемь месяцев 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

В августе из 19 поступивших запросов было одобрено 12, при этом еще 12 заявок из числа поданных ранее получили положительный ответ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего за этот период в ведомство поступило 159 запросов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было получено 204 запроса, а динамика последних лет выглядит следующим образом: 141 запрос в 2024 году, 117 — в 2023-м и 78 — в 2022-м.

Ранее, 7 июля, Международный олимпийский комитет отменил рекомендации по ограничению участия российских спортсменов. При этом восстановление Олимпийского комитета России пока носит временный характер и станет постоянным после подтверждения соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Зульфат Шафигуллин