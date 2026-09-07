Правительство определит список маркетплейсов для госзакупок к 1 октября
Сейчас условия доступа площадок прорабатываются
Правительство РФ подготовит перечень платформ, допущенных к проведению государственных закупок, к 1 октября. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Минэкономразвития.
Сейчас условия доступа площадок прорабатываются. Маркетплейсы должны соответствовать требованиям к операторам электронных площадок с учетом особенностей цифровых платформ.
С 1 октября 2026 года в России вступает в силу закон о платформенной экономике. Закон впервые на федеральном уровне начинает регулировать деятельность платформ. Подробнее — в материале «Реального времени».
Сообщалось, что с 1 октября в формате эксперимента будет также запущена упрощенная система госзакупок, в том числе напрямую с маркетплейсов.
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