Правительство определит список маркетплейсов для госзакупок к 1 октября

Сейчас условия доступа площадок прорабатываются

Фото: Динар Фатыхов

Правительство РФ подготовит перечень платформ, допущенных к проведению государственных закупок, к 1 октября. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Минэкономразвития.

Сейчас условия доступа площадок прорабатываются. Маркетплейсы должны соответствовать требованиям к операторам электронных площадок с учетом особенностей цифровых платформ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 1 октября 2026 года в России вступает в силу закон о платформенной экономике. Закон впервые на федеральном уровне начинает регулировать деятельность платформ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сообщалось, что с 1 октября в формате эксперимента будет также запущена упрощенная система госзакупок, в том числе напрямую с маркетплейсов.

Зульфат Шафигуллин