Духовное Управление Мусульман Республики Татарстан
Общая информация
Духовное управление мусульман Республики Татарстан создано в 1992 году. ДУМ РТ - официальная организация мусульман Татарстана.
Основными задачами ДУМ РТ являются:
- а) объединение мусульманских религиозных организаций Республики Татарстан для совместного исповедания и распространения Ислама;
- б) обеспечение канонического единства мусульманских религиозных организаций на основе Корана и Сунны Пророка в соответствии с религиозным направлением имама Абу Ханифы;
- в) повышение духовного потенциала и укрепление нравственных устоев мусульманского сообщества в республике;
- г) создание крепкой духовно-нравственной основы в обществе для повышения уровня воспитания и образования, комплексной подготовки гармонично развитых, высоконравственных и высокообразованных личностей;
- д) достижение межконфессионального и межнационального мира и согласия в обществе;
- е) содействие мусульманам и мусульманским религиозным организациям Республики Татарстан в реализации их законных прав и защиты интересов свободы исповедания и распространения Ислама в республике.
Руководитель - Самигуллин Камиль Искандерович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, город Казань, ул. Тукая, д 38
- Телефон: (843) 237-94-53
- Email: info@dumrt.ru
- Сайт: www.dumrt.ru
Дата последнего обновления: 09.10.2017