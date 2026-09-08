«Нефтехимик» уверенно обыграл «Сочи»
Встреча завершилась со счетом 5:1
Нижнекамский «Нефтехимик» одержал уверенную победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, сообщается на официальном сайте лиги.
В составе победителей отличились Никита Хлыстов (8-я минута), Дамир Жафяров (28, большинство), Рафаэль Бикмуллин (30, большинство), Андрей Белозеров (56) и Артем Сериков (59, в меньшинстве). Единственный гол гостей на счету Дениса Венгрыжановского.
Отметим, что следующий матч «Нефтехимик» проведет 11 сентября на домашней арене против «Автомобилиста».
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