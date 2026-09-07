«Рубин» объявил состав на матч с «Ахматом» в Казани

Тренерский штаб казанцев заявил в основной состав шесть номинальных защитников

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» объявил состав на матч против грозненского «Ахмата» в рамках чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет в Казани и начнется в 19:30 по московскому времени.

В стартовом составе «Рубина» заявлены шесть номинальных защитников. При этом капитан команды — игрок обороны Игор Вуячич остался в запасе. Ранее он пропустил игру из-за травмы.

Состав «Рубина»: Ставер — Арройо, Тесленко, Лобов, Урозов, Рожков — Ходжа, Юкич, Безруков, Самошников — Сиве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Игру между «Рубином» и «Ахматом» в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 19:30 мск.

Напомним, ранее стало известно о срыве трансфера Ивана Олейникова в казанский клуб.

Зульфат Шафигуллин