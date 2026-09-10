Анвар Гатиятулин оценил дебюты Кевина Хейса и Егора Соколова за «Ак Барс»

Главный тренер казанского клуба подвел итоги победного матча с «Трактором»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:1).

— Как оцените дебютную игру Кевина Хейса и Егора Соколова?

— Здесь вопрос более глобальный. Мы приходили с моделью игры, которая подразумевает активный хоккей, большой объем скоростного катания. Отказываться от нее не будем, но нужно понимать, каким набором качеств обладают игроки, и отталкиваться от этого. Мы должны играть рационально и чувствовать баланс: когда можем давить на соперника за счет движения, а когда нужно сыграть терпеливо.

— Вы видите потенциал в тройке Хейс — Хмелевский — Соколов или продолжите поиски звеньев?

— Кевин приехал вчера, провел тренировку с ребятами, которые не играли. Уже было видно, что у него хорошие руки, что он большой мастер. При этом давно не было игровой практики, поэтому через матчи он будет добавлять.

Егор Соколов готовился, знаем его сильные качества. Здесь наша задача — встроить его в команду. Конечно, оценивать сочетание по одной игре еще рано. Нужно понять, кто кому подходит. Будем смотреть и думать дальше.

— Как Дима Кателевский воспринял перевод с центра на фланг?

— Мы и в прошлом сезоне пробовали такой вариант. Думаю, для центрального нападающего не проблема сыграть на фланге. Сейчас начало сезона, где-то есть шероховатости, будем их исправлять.

Одна из наших задач — найти баланс и оптимальные сочетания. Этим занимались и в первых матчах. Сейчас видим хорошее взаимопонимание в связке Семенов — Галимов, неплохо выглядят Бывальцев и Денисенко. Будем смотреть дальше и искать этот баланс.

— Кирилл Семенов забил в 800-м матче в карьере. Каким игроком и человеком вы видите Кирилла?

— Как хоккеист он профессионал, один из тех, кто может быть примером для молодых игроков своим отношением к работе — в раздевалке, в зале и тем более на льду.

Как человек, насколько я его знаю, Кирилл очень порядочный и заботливый — как отец, муж и товарищ по команде.

— Удивительно было увидеть двух новичков — Хейса и Соколова — в одном звене. Это связано с тем, что все в тройке англоязычные?

— Один из моментов заключался в том, что все трое имеют большой опыт игры в Северной Америке, где есть своя специфика. Плюс все хорошо общаются на английском языке. Это тоже учитывали при составлении сочетания. Разберем матч, посмотрим и будем думать дальше.

— Вы считаете состав команды оптимальным после перехода двоих новичков?

— Я уже говорил, что нам необходима глубина состава в линии обороны. Менеджмент ведет работу в этом направлении.

— «Ак Барс» также получил права на защитника Владислава Колячонка. Будете ли вы связываться с игроком, чтобы уговорить перейти в «Ак Барс»?

— Знаем, что сейчас все его мысли о том, чтобы попасть в НХЛ. Для игрока это мечта, думаю, беспокоить его сейчас нет смысла. Нам пока остается пожелать ему ее осуществить.

— У Семена Терехова две шайбы в трех матчах. Вас радует, что он начал пользоваться своими шансами?

— Мы знаем, что одно из его сильных качеств — бросок, и он неплохо им пользуется. Разговаривали с ним о том, что нужно прибавлять прежде всего в стабильности. Важна игра с шайбой, важны очки, но не менее важна игра без шайбы.

Работа ведется, мы ему подсказываем. Я говорил, что есть определенный барьер, и мы всячески помогаем ему через него переступить и выйти на новый уровень.

При строительстве команды многое зависит от тренерского штаба и менеджеров, но, конечно, многое зависит и от самих игроков, — цитирует Анвара Гатиятулина корреспондент «Реального времени».



Евгений Романов