«Ак Барс» и минское «Динамо» произвели обмен

Также казанский клуб получил права на защитника Владислава Колячонка

«Ак Барс» и минское «Динамо» обменялись игроками. В Казань перешел нападающий Константин Соколов, а в Минск вернулся Владимир Алистров, передает пресс-служба КХЛ.

Также казанский клуб получил права на защитника Владислава Колячонка. Об этом сообщается в официальных телеграм-каналах команд.

В текущем сезоне Алистров провел два матча и сделал одну голевую передачу. В прошлом чемпионате на счету нападающего 19 очков (8 шайб + 11 передач) в 43 играх.

Ранее сообщалось, что ХК «Ак Барс» всухую победил «Адмирал» в домашнем матче. Игра закончилась со счетом 2:0.

Алсу Сабирзанова