World Aquatics обязала страны гарантировать визы российским спортсменам

Государства должны подписать согласие, что их правительства не будут препятствовать получению виз российскими спортсменами

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Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) потребовала от стран, принимающих турниры под ее эгидой, обеспечить въезд для участников из России и Белоруссии. Об этом заявил генеральный секретарь федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин на конференции «Экспо Баскет», передает Интерфакс.

По его словам, решение принято на президиуме организации. Страны, которые берутся проводить крупные международные старты, должны подписать согласие, что их правительства не будут препятствовать получению виз российскими и белорусскими спортсменами и не окажут на них давления. В противном случае World Aquatics заберет право проведения чемпионатов, первенств и кубков и передаст его другим странам с лояльным отношением.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, в апреле этого года World Aquatics полностью восстановила в правах спортсменов из России и Белоруссии. Теперь они могут выступать под государственной символикой своих стран.

Ранее сообщалось, что ватерполисты «КОС-Синтеза» стали вице-чемпионами мира. Половину сборной страны набирали из казанского клуба.

Алсу Сабирзанова