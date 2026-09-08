Матвей Сафонов номинирован на приз лучшему вратарю мира

Ранее никто из российских вратарей не претендовал на этот приз

Российский вратарь Матвей Сафонов номинирован на звание лучшего голкипера мира по версии France Football. Приз носит имя Льва Яшина — единственного вратаря, удостоенного «Золотого мяча».

Сафонов выступает за «Пари Сен-Жермен». В 2026 году он стал чемпионом Франции, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В финале Межконтинентального кубка против «Ботафого» россиянин отразил четыре пенальти в послематчевой серии.

До этого никто из российских вратарей не претендовал на этот приз. Лауреат будет назван 26 октября на церемонии вручения «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что стал известен состав сборной России на матч с Ираном в Казани. В список вошли 38 игроков.

Алсу Сабирзанова