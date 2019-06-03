«Себе ничего не присвоила. Просто не повезло»: экс-главу «Спурт банка» отправили в колонию на 3 года

Перед вынесением приговора бизнесвумен рассказала, как попыталась продать КЗСК Вексельбергу

Фото: Александр Артемьев

Сегодня Вахитовский районный суд приговорил экс-главу «Спурта» Евгению Даутову к реальному сроку в 3 года и 1 месяц колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями и фальсификации отчетности. Защита же настаивала, что Даутову не нужно лишать свободы, так как она помогала следствию и может возместить ущерб. Однако интерес представляет и выступление Даутовой в прениях — в нем она рассказала, как еще в 2007 году хотела спасти КЗСК от долгов, продав его миллиардеру Виктору Вексельбергу. Подробнее — в материале «Реального времени».



В суд — с улыбкой

Несмотря на запрошенный прокуратурой срок в 6 лет колонии, экс-глава «Спурта» Евгения Даутова пришла сегодня в Вахитовский районный суд в приподнятом настроении — улыбалась, шутила. В ожидании начала заседания перебрасывалась шутками с сопровождающим конвоиром и адвокатом Олегом Шемаевым.

— Это вас должны фотографировать, молодого такого, — заявила Даутова сотруднику ФСИН, реагируя на камеры журналистов, — а не меня, старую тетку!

Любопытно, что одной из тем разговора в ожидании процесса стал взрыв на заводе «Кристалл» в Дзержинске. Работая с Казанским заводом синтетического каучука, Даутова, похоже, изучала и это предприятие, рассказывала о некоторых технологических процессах на производстве в Нижегородской области.

Экс-главу АКБ «Спурт» обвиняют в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовой отчетности — всего в деле четыре эпизода. Ущерб по уголовному делу составляет около 2,9 млрд рублей. На схожую сумму Агентство по страхованию вкладов предъявило к Даутовой гражданский иск. Подсудимая признала вину и попросила об особом порядке рассмотрения дела.

Даутова рассказала, что КЗСК кредитовался в «Спурте» на крупные суммы еще с начала 2000-х и что предыдущий мажоритарный собственник в 2007-м эти кредиты вернуть не смог. Фото minstroy.tatarstan.ru

Как Даутова продавала (но не продала) КЗСК Вексельбергу

— Вину признаю, раскаиваюсь, — начала Даутова свое выступление в судебных прениях. — Тем не менее хотела бы объяснить мотив своих действий и последствия.

Это объяснение представило собой довольно длинную историю деятельности Казанского завода синтетического каучука (КЗСК), который во многом послужил причиной падения банка «Спурт» и появления уголовного дела Даутовой. Она рассказала, что КЗСК кредитовался в «Спурте» на крупные суммы еще с начала 2000-х и что предыдущий мажоритарный собственник (Даутова не называет его в суде, но, по данным системы «Спарк-Интерфакс», речь идет о Госкомимуществе РТ) в 2007-м эти кредиты вернуть не смог. Тогда банк и предыдущие собственники договорились о продаже завода и даже нашли клиента — группу Renova миллиардера Виктора Вексельберга.

— Я считала продажу единственно правильным выходом на тот момент. Однако руководство республики считало сделку противоречащей интересам региона, — сообщила Даутова в суде.

Спасать КЗСК пришлось самим. Как рассказывает Даутова, тогда был разработан план оздоровления завода и предприятие даже вышло на прибыль. Однако в 2011 году ряд поставщиков сырья для КЗСК из стран СНГ закрылись, что привело к необходимости закупать сырье у иностранных конкурентов. Отсюда и родился план по созданию «КЗСК-Силикона», завода в составе КЗСК, который должен был сыграть на импортозамещении. Он представляет собой государственно-частное партнерство с долей КЗСК в 51% и Росимущества в 59%.

Основным источником финансирования строительства проекта с объемом инвестиций в 6,1 млрд рублей стала кредитная линия Внешэкономбанка (ныне ВЭБ.РФ). В 2014 году в связи с девальвацией рубля смета подскочила более чем в два раза, и ВЭБ финансирование приостановил. «Просто не повезло. За эти три года в ВЭБе сменилось три руководителя», — дала комментарий в суде Даутова.

— По причине банковского кризиса и девальвации я не могла остановить финансирование завода без нарушения нормативов Центробанка, — объясняет Даутова мотивы преступления.

Согласно материалам дела, «Спурт» с 2012 по 2017 год прокредитовал 26 подконтрольных Даутовой компаний более чем на 2,4 млрд рублей, а средства в конечном итоге пошли на финансирование КЗСК. Фото Максима Платонова

Из чего образовалось дело Даутовой

Даутова рассказала, что при спасении КЗСК к финансированию завода и его проектов привлекли девять региональных банков, у шести из них в этот период отозвали лицензию. Далее «Спурт» выкупал кредиты у рухнувших банков — по словам Даутовой, об этом ее попросил, в частности, ВЭБ, чтобы «не нарушать структуру собственников». В результате этого и сложилась та структура собственников КЗСК, в которой в дальнейшем разбиралось следствие.

Согласно материалам дела, «Спурт» с 2012 по 2017 год прокредитовал 26 подконтрольных Даутовой компаний более чем на 2,4 млрд рублей, а средства в конечном итоге пошли на финансирование КЗСК. Эта деятельность была классифицирована как злоупотребление полномочиями. Параллельно в отчетности банка не учитывался риск невозврата этих кредитов, что было расценено как фальсификация финансовой отчетности. При этом приобретение прав требований к КЗСК также фигурирует в уголовном деле по эпизоду злоупотребления полномочиями — по мнению следствия, сделка противоречила интересам вкладчиков.

В процессе прений Даутова подчеркнула, что КЗСК все еще работает, а значит, ей в какой-то мере удалось выполнить миссию по спасению завода. Она также уверена, что при продаже завода на рыночных условиях убыток по уголовному делу может быть легко покрыт.

«Лучше президента и не скажешь!»

Адвокат Даутовой Олег Шемаев обратил внимание, что прокуратура запросила для обвиняемой шесть лет колонии, не найдя в деле ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств. По его мнению, смягчающие обстоятельства все же есть — в первую очередь значительная помощь Даутовой в раскрытии дела. Также должен сыграть роль тот факт, что Даутова отчасти возмещала ущерб по делу и при реализации имущества сможет возместить еще.

Шемаев попросил суд еще раз обратить внимание на положительные характеристики Даутовой — в частности, то, как о Даутовой уже после ее ареста отзывался президент РТ Рустам Минниханов. В подтверждение этого, напомним, в деле фигурирует скан статьи газеты «Реальное время».

— «Чтобы реализовать этот проект, Даутова потеряла и банк, и сама… Хотя я считаю, что она добросовестная женщина, не аферист какой-нибудь. Она взялась за тот проект, который был ей не по силам», — цитирует Минниханова Шемаев. — Лучше президента в этой ситуации и не скажешь!

С учетом этого Шемаев попросил суд не назначать Даутовой наказание, связанное с лишением свободы.

Шемаев уже заявил, что намерен обжаловать приговор. Фото Александра Артемьева

Экс-главу «Спурта» приговорили к реальному сроку

Суд признал Евгению Даутову виновной по всем пунктам обвинения и назначил ей наказание в виде реального срока в 3 года и 1 месяц колонии-поселения. В срок наказания ей зачтется время, проведенное под домашним арестом, из расчета «два к одному»: 10 месяцев пребывания дома приравниваются к пяти месяцам колонии.

В то же время суд постановил отклонить гражданский иск Агентства по страхованию вкладов на сумму в 2,9 млрд рублей.

Даутова в ходе оглашения приговора абсолютно не изменилась в лице. Так же, без эмоций, она проследовала уже в наручниках. Вместе с тем не похоже, чтобы подсудимая действительно готовилась к такому повороту событий: в суд она не взяла никаких вещей, кроме женской сумочки.

Шемаев уже заявил, что намерен обжаловать приговор. «Условного наказания вполне было бы достаточно… В 62 года сидеть в колонии, притом что себе она ничего не присвоила, — просто несправедливо!»