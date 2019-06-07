Новости общества

19:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов: необходимо сохранить связь Бердыева с «Рубином»

18:15, 07.06.2019
Минниханов: необходимо сохранить связь Бердыева с «Рубином»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выразил мнение, что определенная связь между казанским «Рубином» и его бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым должна быть сохранена.

«Я считаю, что Бердыев долгие годы работал, наверное, какая-то связь клуба и Бердыева должна быть сохранена. Во всяком случае, плохого он клубу желать не будет», — цитирует его ТАСС.

В среду «Рубин» на своем официальном сайте объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера клуба, однако руководство республики не подтвердило эту информацию. В четверг на сайте появилось сообщение о назначении Романа Шаронова.

Бердыев возглавлял тренерский штаб команды в период с августа 2001 года по декабрь 2013-го и с июня 2017 по июнь 2019 года. Бердыев провел на посту главного тренера «Рубина» 553 официальных матча, в которых одержал 247 побед.

ОбществоВластьСпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров