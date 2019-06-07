Минниханов: необходимо сохранить связь Бердыева с «Рубином»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выразил мнение, что определенная связь между казанским «Рубином» и его бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым должна быть сохранена.

«Я считаю, что Бердыев долгие годы работал, наверное, какая-то связь клуба и Бердыева должна быть сохранена. Во всяком случае, плохого он клубу желать не будет», — цитирует его ТАСС.

В среду «Рубин» на своем официальном сайте объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера клуба, однако руководство республики не подтвердило эту информацию. В четверг на сайте появилось сообщение о назначении Романа Шаронова.

Бердыев возглавлял тренерский штаб команды в период с августа 2001 года по декабрь 2013-го и с июня 2017 по июнь 2019 года. Бердыев провел на посту главного тренера «Рубина» 553 официальных матча, в которых одержал 247 побед.

