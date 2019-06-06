Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» назначили Романа Шаронова

Фото: Максим Платонов

Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» назначили Романа Шаронова.

Как сообщает пресс-служба клуба, 42-летний специалист на протяжении двух предыдущих сезонов возглавлял тренерский штаб молодежной команды.

Напомним, накануне «Рубин» официально объявил об отставке Курбана Бердыева. Он возглавлял тренерский штаб команды в период с августа 2001 года по декабрь 2013-го и с июня 2017 по июнь 2019 года. Бердыев провел на посту главного тренера «Рубина» 553 официальных матча, в которых одержал 247 побед.