Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» назначили Романа Шаронова
Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» назначили Романа Шаронова.
Как сообщает пресс-служба клуба, 42-летний специалист на протяжении двух предыдущих сезонов возглавлял тренерский штаб молодежной команды.
Напомним, накануне «Рубин» официально объявил об отставке Курбана Бердыева. Он возглавлял тренерский штаб команды в период с августа 2001 года по декабрь 2013-го и с июня 2017 по июнь 2019 года. Бердыев провел на посту главного тренера «Рубина» 553 официальных матча, в которых одержал 247 побед.
Справка
Роман Сергеевич Шаронов родился 8 сентября 1976 года в Москве.
На позиции защитника выступал за «Локомотив-д» Москва (1993-1997), «Фуабей» Китай (1997), «Металлург» Красноярск (1997-1999), «Рубин» (1999-2004, 2008-2014), «Терек» Грозный (2005-2006), «Шинник» Ярославль (2007). В составе сборной России участник Чемпионата Европы-2004 (2 матча) и Чемпионата Европы-2012.
За «Рубин» сыграл 296 матчей, забил 12 голов. В составе нашего клуба чемпион России (2008, 2009), обладатель Суперкубка России (2010, 2012), обладатель Кубка России (2012), бронзовый призер чемпионата России (2003, 2010), победитель Первого дивизиона (2002).
После завершения карьеры игрока работал в системе клуба: курировал подготовку молодых футболистов, был тренером в Академии «Рубина».
С сентября 2017 года по июнь 2019 года — старший тренер молодежной команды ФК «Рубин».
С июня 2019 года — и.о. главного тренера ФК «Рубин».
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