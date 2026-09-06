Сборная России заняла третье место в медальном зачете Игр кочевников

Российские спортсмены завоевали на турнире в общей сложности 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых медалей

Фото: Динар Фатыхов

Сборная России заняла третье место в итоговом медальном зачете Игр кочевников — 2026. Соревнования прошли в Кыргызстане с 1 по 6 сентября 2026 года.

Российские спортсмены завоевали на турнире в общей сложности 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых медалей. По общему числу наград команда России уступила только хозяевам соревнований — сборной Киргизии (30-29-13) — и атлетам из Казахстана (29-16-19).

В сборную России вошли 236 спортсменов из 33 субъектов страны, которые соревновались в 43 видах спорта.

Реальное время / realnoevremya.ru

Всемирные игры кочевников — международные спортивно-культурные соревнования, посвященные сохранению и популяризации традиций народов кочевой цивилизации. В этом году официальную церемонию открытия соревнований посетил президент России Владимир Путин.



В 2028 году Игры кочевников пройдут в Казани. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в проведении этого мероприятия в Татарстане.

Зульфат Шафигуллин