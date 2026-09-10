Франк Артига поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против ЦСКА

Главный тренер казанцев считает, что «армейцы» выступают здорово на старте сезона

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ против ЦСКА.

— У ЦСКА фантастический состав. Можно выделить множество футболистов, например, у них очень скоростные крайние атакующие игроки. Есть два замечательных центральных нападающих. Впечатляет центр поля, где играет Матвей Кисляк. Что касается их старта, то там было больше вопросов со стороны СМИ, нежели у них были какие-то проблемы в игре. Считаю, что они играют здорово, поэтому находятся в топ-3 таблицы, — цитирует Артигу корреспондент «Реального времени».

Матч ЦСКА — «Рубин» состоится 12 сентября в столице. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Евгений Романов