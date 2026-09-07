Александр Щербина оценил победу «Ирбиса» над «Чайкой»

Казанцы обыграли нижегородцев со счетом 5:3

Фото: Фото предоставлено сайтом МХЛ

Главный тренер «Ирбиса» Александр Щербина высказался о победе своей команды над «Чайкой» (5:3) в матче регулярного чемпионата МХЛ.

— Наша основная задача сейчас — ребят раскрепостить и чтобы они поверили в себя, в свои силы и что действительно нам по плечу бороться за самые высокие места и идти за кубком. И наш тренерский штаб все будет делать для этого. Мы не хотим много разговаривать, мы хотим действительно доказывать это делом. И сегодняшняя игра опять же это показала, — заявил Щербина в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Отметим, что игра между «Ирбисом» и «Чайкой» стала первой в истории нового ледового дворца в Нижнем Новгороде «Volga Арена».

Евгений Романов