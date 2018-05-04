Шайхутдинов Роман Александрович
Общая информация
Родился 28 августа 1974 года в Казани.
Образование:
1996 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальности «юриспруденция» )
2000 год — аспирантура КГУ им. В.И.Ульянова-Ленина (специальность «юриспруденция»)
Владеет английским языком.
Трудовая деятельность:
В 1995 — 1997 гг. — специалист первой категории Правового департамента Министерства внешних экономических связей РТ.
В 1997 — 1998 гг. — ведущий специалист юридического отдела Министерства финансов РТ.
В 1998 — 2000 гг. — начальник юридического отдела ООО «Телесет».
В 2000 — 2002 гг. — генеральный директор ООО «Сети телекоммуникационных компаний», г. Москва.
В 2002 — 2012 гг. — генеральный директор ООО «Телесет».
В 2006 — 2011 гг. — главный операционный директор «Rostelecom International».
В 2006 — 2012 гг. — генеральный директор ОАО «ТНПКО».
В 2011 — 2012 гг. — директор филиала ОАО «Ростелеком» в Республике Татарстан.
С мая 2012 г. — заместитель премьер-министра РТ — министр информатизации и связи РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлёвская, 8
- Телефон: (843) 231-77-01
- Email: mic@tatar.ru
- Сайт: mic.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018