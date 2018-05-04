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Шайхутдинов Роман Александрович

Гос. ведомства, Министерства
Шайхутдинов Роман Александрович Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Родился 28 августа 1974 года в Казани.

Образование:

1996 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальности «юриспруденция» )

2000 год — аспирантура КГУ им. В.И.Ульянова-Ленина (специальность «юриспруденция»)

Владеет английским языком.

Трудовая деятельность:

В 1995 — 1997 гг. — специалист первой категории Правового департамента Министерства внешних экономических связей РТ.
В 1997 — 1998 гг. — ведущий специалист юридического отдела Министерства финансов РТ.
В 1998 — 2000 гг. — начальник юридического отдела ООО «Телесет».
В 2000 — 2002 гг. — генеральный директор ООО «Сети телекоммуникационных компаний», г. Москва.
В 2002 — 2012 гг. — генеральный директор ООО «Телесет».
В 2006 — 2011 гг. — главный операционный директор «Rostelecom International».
В 2006 — 2012 гг. — генеральный директор ОАО «ТНПКО».
В 2011 — 2012 гг. — директор филиала ОАО «Ростелеком» в Республике Татарстан.
С мая 2012 г. — заместитель премьер-министра РТ — министр информатизации и связи РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлёвская, 8
  • Телефон: (843) 231-77-01
  • Email: mic@tatar.ru
  • Сайт: mic.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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