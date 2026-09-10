«Рубин» официально объявил о переходе Бабаева из «Динамо»
За казанскую команду футболист будет играть на правах аренды под седьмым номером
«Рубин» официально объявил о переходе Бабаева из «Динамо». Сообщение опубликовано на ресурсах клуба.
За казанскую команду футболист будет играть на правах аренды под седьмым номером. У «Рубина» будет возможность выкупить контракт Бабаева у «Динамо» по окончании сезона за 100 млн рублей.
На футболиста также претендовали махачкалинское «Динамо», самарские «Крылья Советов» и «Оренбург».
Ожидается, что Бабаев присоединится к «Рубину» в Москве и сможет сыграть в матче с ЦСКА.
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