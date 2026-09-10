«Рубин» официально объявил о переходе Бабаева из «Динамо»

За казанскую команду футболист будет играть на правах аренды под седьмым номером

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» официально объявил о переходе Бабаева из «Динамо». Сообщение опубликовано на ресурсах клуба.

За казанскую команду футболист будет играть на правах аренды под седьмым номером. У «Рубина» будет возможность выкупить контракт Бабаева у «Динамо» по окончании сезона за 100 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На футболиста также претендовали махачкалинское «Динамо», самарские «Крылья Советов» и «Оренбург».

Ожидается, что Бабаев присоединится к «Рубину» в Москве и сможет сыграть в матче с ЦСКА.

Зульфат Шафигуллин