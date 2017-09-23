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ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан»

Общая информация

Государственное унитарное предприятие «Центр информационных технологий Республики Татарстан» - некоммерческая организация, учрежденная Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Целями деятельности Центра являются:

  • совершенствование государственного управления в сфере информатизации;
  • повышение эффективности использования информационных ресурсов;
  • снижение затрат на функционирование государственного аппарата путем организации внедрения информационных технологий;
  • повышение эффективности управления государственными финансовыми, материально-техническими, кадровыми ресурсами в области информатизации при реализации информационных систем;
  • минимизация рисков и достижение заданных результатов при реализации информационных систем;
  • создание единого информационного пространства Республики Татарстан, интегрированного в российское и мировое информационное пространство.
Руководитель - Валиуллин Алмаз Абдулхакович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 52
  • Телефон: (843) 231-77-01
  • Email: to-cit@tatar.ru
  • Сайт: www.cit.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 23.09.2017

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