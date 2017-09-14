АСИ в РТ

Общая информация

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов -Российская автономная некоммерческая организация, созданная Правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России, развитию профессиональных кадров и т. п.. Действует с 11 августа 2011 года. В состав АСИ входит 10 регионов и 86 общественных представителей.

Руководитель в Татарстане - Зайнутдинов Рафаэль Агзамутдинович

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