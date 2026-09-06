Хмелевский: все хотят победить «Ак Барс», особенно в Казани

Нападающий «Ак Барса» прокомментировал тяжелую победу «барсов» над «Сибирью» на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский прокомментировал тяжелую победу «барсов» над «Сибирью» (4:3 Б) на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Казани накануне, хозяева проигрывали по ходу встречи с разницей в две шайбы.

— На «Ак Барс» всегда настраиваются. Тут не бывает легких игр, потому что все хотят побеждать, особенно когда они приезжают на «Татнефть Арену», и тут атмосфера такая, что как будто плей-офф. И увезти отсюда победу всем почетно, — приводит слова Хмелевского «Сила спорта».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подробнее о победе «Ак Барса» над «Сибирью» в первой игре нового сезона КХЛ читайте в материале «Реального времени». Впереди у казанцев домашний матч против «Адмирала» 7 сентября, начало — в 19:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил в серии ярославскому «Локомотиву».

Зульфат Шафигуллин