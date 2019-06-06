Минниханов подписал соглашение с «Яндекс.Маркетом» на ПМЭФ

Фото: пресс-служба «Яндекс.Маркета»

Сегодня в Санкт-Петербурге в рамках работы Петербургского международного экономического форума Рустам Минниханов и «Яндекс.Маркет» подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предполагает содействие процессу модернизации сферы розничной торговли в Татарстане благодаря современным технологиям, развитие интернет-торговли и новых каналов продаж для татарстанских поставщиков, а также развитие малого и среднего предпринимательства, пояснили «Реальному времени» в пресс-службе компании. Кроме того, «Яндекс.Маркет» планирует развивать логистическую инфраструктуру в регионе. В частности, рассматривается возможность создания логистического центра на территории Лаишевского района на 200 рабочих мест общей площадью 5—8 тыс. кв. м.

— Татарстан — один из приоритетных регионов для группы компаний «Яндекс.Маркет», и мы планируем активно здесь работать. Мы хотим помочь татарстанским магазинам и производителям вывести продажи на новый уровень, а также сделать наши сервисы еще более удобными для местных покупателей. Поэтому мы планируем наращивать наши логистические мощности: развивать собственную сеть постаматов и открыть логистический комплекс в регионе в ближайшем будущем, — прокомментировал соглашение генеральный директор группы компаний «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков.

Свой первый логистический центр компания открыла в прошлом декабре в Ростовской области, чтобы обеспечивать товарами жителей всего юга России. В мае 2019 года маркетплейс арендовал еще два центра в подмосковных Томилино и Софьино общей площадью 55 тысяч квадратных метров с возможностью поэтапного расширения. «Строительство логистических комплексов в регионах позволяет сократить сроки доставки до одного дня, а значит, существенно улучшить качество сервиса для клиентов», — отметили в компании.