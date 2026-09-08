УНИКС подписал контракт с Маккормаком

Контракт с игроком рассчитан на сезон-2026/27

Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с американским центровым Дэвидом Маккормаком. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на сезон-2026/27.

В прошлом сезоне Маккормак выступал за немецкую «Баварию», где в 28 матчах Бундеслиги набирал в среднем 7,5 очка и 4,8 подбора, а в 28 играх Евролиги-2025/26 — 6,9 очка и 3,2 подбора.

Напомним, новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 25 сентября. Первый матч УНИКС проведет на домашней площадке 26 сентября против пермской «Бетсити Пармы».

Алсу Сабирзанова