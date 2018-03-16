АО Зеленодольский завод им. А.М.Горького

Общая информация

ОАО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького» является одним из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. Был основан в 1895 году, входит в группу компаний ОАО „Холдинговая компания „Ак Барс". Предприятие осуществляет свою деятельность в трех основных отраслях: судостроение, машиностроение, металлургическое производство и крупногабаритные металлоконструкции.Производственно-техническая база предприятия состоит из комплекса цехов, охватывающих все виды судостроительного производства и позволяющих строить разнотипные корабли и суда малого и среднего класса.ОАО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького» имеет развитое машиностроительное производство, располагающее литейным, кузнечным, термическим, гальваническим, сварочным и механообрабатывающим цехами. Это позволяет предприятию самостоятельно производить широкую номенклатуру изделий судового машиностроения, широкий спектр оборудования для нефтегазодобывающей отрасли. Цех титанового литья завода — один из крупнейших в мире по производству фасонных титановых отливок сложной конфигурации из любых титановых сплавов, соответствующих российским и зарубежным стандартам.

Акционеры: ПАО «Холдинговая компания «Ак Барс» (63,01%),

министерство земельных и имущественных отношений РТ (25%)

Руководитель — Мистахов Ренат Искандерович

Дата последнего обновления: