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ОАО АКБ Спурт

Финансы, Банки
ОАО АКБ Спурт

Общая информация

Спурт Банк был создан в декабре 1992 года как банк, ориентированный прежде всего на работу с предприятиями малого и среднего бизнеса. В 1998 году крупнейшим акционером Банка становится ЗАО «Татгазинвест» — региональный оператор ОАО «Газпром» по реализации газа. В дальнейшем Спурт Банк, как основной расчетный банк ЗАО «Татгазинвест», получил статус уполномоченного банка ОАО «Газпром» на территории Республики Татарстан.

Последующее расширение круга акционеров Банка и развитие его клиентской базы происходило в первую очередь за счет крупнейших предприятий нефтехимической отрасли Татарстана, таких, как ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Казанский завод синтетического каучука».

В мае 2007 года в состав акционеров Банка вошел Европейский банк реконструкции и развития – его доля сегодня составляет 28,25%.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г.Казань, ул.Спартаковская, д.2
  • Телефон: (843) 291-50-00
  • Email: info@spurtbank.ru
  • Сайт: www.spurtbank.ru

Дата последнего обновления: 21.03.2018

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