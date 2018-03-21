ОАО АКБ Спурт

Общая информация

Спурт Банк был создан в декабре 1992 года как банк, ориентированный прежде всего на работу с предприятиями малого и среднего бизнеса. В 1998 году крупнейшим акционером Банка становится ЗАО «Татгазинвест» — региональный оператор ОАО «Газпром» по реализации газа. В дальнейшем Спурт Банк, как основной расчетный банк ЗАО «Татгазинвест», получил статус уполномоченного банка ОАО «Газпром» на территории Республики Татарстан.

Последующее расширение круга акционеров Банка и развитие его клиентской базы происходило в первую очередь за счет крупнейших предприятий нефтехимической отрасли Татарстана, таких, как ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Казанский завод синтетического каучука».

В мае 2007 года в состав акционеров Банка вошел Европейский банк реконструкции и развития – его доля сегодня составляет 28,25%.

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