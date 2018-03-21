ОАО АКБ Спурт
Общая информация
Спурт Банк был создан в декабре 1992 года как банк, ориентированный прежде всего на работу с предприятиями малого и среднего бизнеса. В 1998 году крупнейшим акционером Банка становится ЗАО «Татгазинвест» — региональный оператор ОАО «Газпром» по реализации газа. В дальнейшем Спурт Банк, как основной расчетный банк ЗАО «Татгазинвест», получил статус уполномоченного банка ОАО «Газпром» на территории Республики Татарстан.
Последующее расширение круга акционеров Банка и развитие его клиентской базы происходило в первую очередь за счет крупнейших предприятий нефтехимической отрасли Татарстана, таких, как ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Казанский завод синтетического каучука».
В мае 2007 года в состав акционеров Банка вошел Европейский банк реконструкции и развития – его доля сегодня составляет 28,25%.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г.Казань, ул.Спартаковская, д.2
- Телефон: (843) 291-50-00
- Email: info@spurtbank.ru
- Сайт: www.spurtbank.ru
Дата последнего обновления: 21.03.2018