Российская теннисистка впервые за 16 лет вышла в финал юниорского US Open

17-летняя Анна Пушкарева обыграла 16-летнюю чешку Яну Ковачкову

Россиянка Анна Пушкарева пробилась в финал юниорского US Open — заключительного в сезоне турнира «Большого шлема». В полуфинале 17-летняя россиянка обыграла 16-летнюю чешку Яну Ковачкову со счетом 6:1, 7:5.

Ранее в этом сезоне Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон. В рейтинге WTA она занимает 971-е место, а в юниорском ITF — пятое. На счету россиянки также еще один титул на юниорском турнире ITF в одиночном разряде и три — в парном.

Последний раз российские теннисистки играли в финале юниорского US Open в 2010 году. Тогда Дарья Гаврилова победила Юлию Путинцеву (6:3, 6:2).

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова обыграла колумбийку Осорио на старте турнира в Торонто.

Алсу Сабирзанова