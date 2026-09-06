Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире в Токио

Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Фото: Динар Фатыхов

Российские спортивные пары заняли весь пьедестал почета международного турнира Kinoshita Group Cup по фигурному катанию в Токио.

Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набрав по сумме двух программ 203,66 балла. Второе место с результатом 202,55 балла заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, третье — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (189,94).

Все спортсмены из России выступали в нейтральном статусе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Турнир серии «Челленджер» стал первым международным соревнованием для российских фигуристов после отстранения в 2022 году. Исключением ранее стали только одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник, выступавшие в квалификации к Олимпиаде в Италии.

Накануне стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) отменил нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой. Фигуристка снова не сможет участвовать в турнирах под эгидой ISU.

Зульфат Шафигуллин