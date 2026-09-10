Воспитанник «Зенита» Матвей Иванов перешел в «Рубин»

Контракт с футболистом рассчитан до лета 2030 года

Фото: взято из телеграм-канала ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» объявил о подписании 19-летнего полузащитника Матвея Иванова. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2030 года, он будет выступать под номером 19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Иванов — воспитанник академии «Зенита». Ранее он выступал за «Зенит-2» во Второй лиге дивизиона А, где провел 7 матчей и отметился 4 голами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Рубин» арендует вингера московского «Динамо» Ульви Бабаева.



Алсу Сабирзанова