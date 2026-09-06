Минниханов получил символ Игр кочевников и эстафету турнира в Казани
Церемония передачи прав организатора Игр-2028 состоялась в Кыргызстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов получил символ Всемирных игр кочевников и принял эстафету на проведение следующих соревнований в Казани. Церемония передачи прав организатора Игр-2028 состоялась в Кыргызстане.
— Для нас большая честь принять эстафету проведения Игр кочевников, которые здесь провели на самом высоком международном уровне. И конечно же, мы будем обращаться к вам, учиться у вас. И уже мы видим вашу поддержку. Мы разговаривали с нашими спортсменами, все очень довольны. Большое вам спасибо, желаю процветания братскому киргизскому народу и республике, — сказал Минниханов на церемонии передачи символа Игр кочевников — коокора.
Вместе с раисом Татарстана на передаче эстафеты присутствовал заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.
— Уверен, что большой опыт проведения международных соревнований в городе Казани, уникальное сочетание народов, культуры России станет надежным фундаментом в проведении следующих игр. Нас с вами ждет большая совместная работа. Ждем вас на седьмых Всемирных играх кочевников, — заявил Морозов.
Коокор — традиционная кожаная фляга, предмет домашнего обихода киргизов. Она использовалась для хранения и перевозки кумыса. Коокор не просто посуда, а важный элемент культурного наследия киргизского народа, сочетающий в себе утилитарное назначение и глубокий символический смысл.
Всемирные игры кочевников — международные спортивно-культурные соревнования, посвященные сохранению и популяризации традиций народов кочевой цивилизации. В этом году официальную церемонию открытия соревнований посетил президент России Владимир Путин.
В 2028 году Игры кочевников пройдут в Казани.
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