Минниханов получил символ Игр кочевников и эстафету турнира в Казани

Церемония передачи прав организатора Игр-2028 состоялась в Кыргызстане

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов получил символ Всемирных игр кочевников и принял эстафету на проведение следующих соревнований в Казани. Церемония передачи прав организатора Игр-2028 состоялась в Кыргызстане.

— Для нас большая честь принять эстафету проведения Игр кочевников, которые здесь провели на самом высоком международном уровне. И конечно же, мы будем обращаться к вам, учиться у вас. И уже мы видим вашу поддержку. Мы разговаривали с нашими спортсменами, все очень довольны. Большое вам спасибо, желаю процветания братскому киргизскому народу и республике, — сказал Минниханов на церемонии передачи символа Игр кочевников — коокора.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Вместе с раисом Татарстана на передаче эстафеты присутствовал заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.

— Уверен, что большой опыт проведения международных соревнований в городе Казани, уникальное сочетание народов, культуры России станет надежным фундаментом в проведении следующих игр. Нас с вами ждет большая совместная работа. Ждем вас на седьмых Всемирных играх кочевников, — заявил Морозов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Коокор — традиционная кожаная фляга, предмет домашнего обихода киргизов. Она использовалась для хранения и перевозки кумыса. Коокор не просто посуда, а важный элемент культурного наследия киргизского народа, сочетающий в себе утилитарное назначение и глубокий символический смысл.

Всемирные игры кочевников — международные спортивно-культурные соревнования, посвященные сохранению и популяризации традиций народов кочевой цивилизации. В этом году официальную церемонию открытия соревнований посетил президент России Владимир Путин.



В 2028 году Игры кочевников пройдут в Казани.

Зульфат Шафигуллин