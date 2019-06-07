Казанский Кремль: «Рубин» — самостоятельная организация, которая сама принимает кадровые решения»

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«Рубин» самостоятельно принимает кадровые решения. Об этом в беседе с ТАСС сообщила в четверг заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, комментируя назначение Романа Шаронова и. о главного тренера казанской команды.



«Мы не комментируем решение клуба, это самостоятельная организация, которая самостоятельно принимает кадровые решения, мы предоставили информацию для СМИ, актуальную на момент запроса», — сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать назначение.



В среду «Рубин» на своем официальном сайте объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера клуба, однако руководство республики не подтвердило эту информацию. В четверг на сайте появилось сообщение о назначении Романа Шаронова.



Бердыев возглавлял клуб в период с 2001 по 2013 год, в 2017 году он вернулся в «Рубин». Под его руководством казанский клуб дважды выиграл чемпионат России (2008, 2009), а также стал обладателем Кубка России (2012) и Суперкубка России (2010, 2012).