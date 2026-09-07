Олейников не приехал на медосмотр и отказался от трансфера в «Рубин»

Казанский клуб сделал официальное заявление о срыве сделки по игроку

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников отказался переходить в «Рубин» на следующий день после фотосессии на базе клуба. Футболист не явился на медосмотр перед подписанием контракта. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе казанского клуба.

— Иван Олейников, несмотря на ранее достигнутые договоренности о его трансфере, отказался от перехода в наш клуб. Мы пожали руки, обо всем договорились как со стороной футболиста, так и с клубом «Крылья Советов». Наш клуб соблюдал все эти договоренности, в отличие от стороны игрока. Сегодня у Олейникова был запланирован медицинский осмотр в Казани, на который он не явился. Позже футболист уведомил наш клуб о том, что принял решение не подписывать контракт, отказавшись от ранее достигнутых договоренностей, — говорится в заявлении клуба.

Источники сообщают, что Олейников договорился о переходе в московский ЦСКА. Футболист является воспитанником армейского клуба.

Ранее сообщалось, что трансфер Олейникова из «Крыльев Советов» обойдется «Рубину» в 100 млн рублей.

Зульфат Шафигуллин