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«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» в Казани в матче РПЛ

21:23, 07.09.2026

Казанцы забили первыми с пенальти, но во втором тайме гости сравняли счет

«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» в Казани в матче РПЛ
Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 1:1 в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Казанцы забили первыми — на 26-й минуте с пенальти отличился Жак Сиве. Во втором тайме «Ахмат» усилиями Эгаша Касинтуры сравнял счет.

«Рубин» после семи сыгранных туров набрал десять очков и идет на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ.

Следующий матч команда Франка Артиги сыграет с ЦСКА в Москве 12 сентября.

Зульфат Шафигуллин

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