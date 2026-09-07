«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» в Казани в матче РПЛ
Казанцы забили первыми с пенальти, но во втором тайме гости сравняли счет
«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 1:1 в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Казанцы забили первыми — на 26-й минуте с пенальти отличился Жак Сиве. Во втором тайме «Ахмат» усилиями Эгаша Касинтуры сравнял счет.
«Рубин» после семи сыгранных туров набрал десять очков и идет на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ.
Следующий матч команда Франка Артиги сыграет с ЦСКА в Москве 12 сентября.
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