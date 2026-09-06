Минниханов обсудил с премьером Кыргызстана проведение Игр кочевников в Казани

Стороны детально рассмотрели вопросы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, культуре и спорте

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Минниханов поделился впечатлениями от организации Всемирных игр кочевников — 2026 и пообещал сохранить их достойный уровень при проведении соревнований в Казани в 2028 году.

Касымалиев подтвердил готовность Кыргызстана оказать всестороннюю поддержку Татарстану и поделиться опытом, накопленным в ходе подготовки и проведения Всемирных игр кочевников.

Стороны детально обсудили вопросы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, культуре и спорте. Минниханов пригласил кыргызские делегации на форумы, проходящие в Татарстане, для укрепления деловых связей.

Всемирные игры кочевников — международные спортивно-культурные соревнования, посвященные сохранению и популяризации традиций народов кочевой цивилизации. В этом году официальную церемонию открытия соревнований посетил президент России Владимир Путин.



В 2028 году Игры кочевников пройдут в Казани.

Зульфат Шафигуллин