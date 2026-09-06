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Минниханов обсудил с премьером Кыргызстана проведение Игр кочевников в Казани

16:51, 06.09.2026

Стороны детально рассмотрели вопросы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, культуре и спорте

Минниханов обсудил с премьером Кыргызстана проведение Игр кочевников в Казани
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Минниханов поделился впечатлениями от организации Всемирных игр кочевников — 2026 и пообещал сохранить их достойный уровень при проведении соревнований в Казани в 2028 году.

Касымалиев подтвердил готовность Кыргызстана оказать всестороннюю поддержку Татарстану и поделиться опытом, накопленным в ходе подготовки и проведения Всемирных игр кочевников.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Стороны детально обсудили вопросы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, культуре и спорте. Минниханов пригласил кыргызские делегации на форумы, проходящие в Татарстане, для укрепления деловых связей.

Всемирные игры кочевников — международные спортивно-культурные соревнования, посвященные сохранению и популяризации традиций народов кочевой цивилизации. В этом году официальную церемонию открытия соревнований посетил президент России Владимир Путин.

В 2028 году Игры кочевников пройдут в Казани.

Зульфат Шафигуллин

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