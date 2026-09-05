«Ак Барс» победил «Сибирь» в первом матче нового сезона
Казанцы одолели коллектив Ярослава Люзенкова в серии буллитов
«Ак Барс» в первом матче регулярного чемпионата сезона КХЛ — 2026/27 победил «Сибирь» со счетом 4:3 (по буллитам).
В основное время у казанского клуба голами отметились Артем Галимов, Александр Иванов и Семен Терехов.
В составе «Сибири» заброшенными шайбами отличились Тейлор Бек, Степан Никулин и Евгений Кузнецов.
В серии буллитов «Ак Барс» победил со счетом 2:0. У казанцев реализовали свои попытки Александр Хмелевский и Григорий Денисенко.
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