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«Ак Барс» победил «Сибирь» в первом матче нового сезона

19:29, 05.09.2026

Казанцы одолели коллектив Ярослава Люзенкова в серии буллитов

«Ак Барс» победил «Сибирь» в первом матче нового сезона
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» в первом матче регулярного чемпионата сезона КХЛ — 2026/27 победил «Сибирь» со счетом 4:3 (по буллитам).

В основное время у казанского клуба голами отметились Артем Галимов, Александр Иванов и Семен Терехов.

В составе «Сибири» заброшенными шайбами отличились Тейлор Бек, Степан Никулин и Евгений Кузнецов.

В серии буллитов «Ак Барс» победил со счетом 2:0. У казанцев реализовали свои попытки Александр Хмелевский и Григорий Денисенко.

Евгений Романов

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