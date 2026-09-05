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Максим Арефьев выйдет в старте на матч с «Сибирью»

16:12, 05.09.2026

«Ак Барс» опубликовал состав на первый официальный матч нового сезона

Максим Арефьев выйдет в старте на матч с «Сибирью»
Фото: Динар Фатыхов

Голкипер Максим Арефьев выйдет в стартовом составе на первый официальный матч «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ.

Состав «Ак Барса»

Вратари: Максим Арефьев (Тимур Билялов)
Никита Лямкин — Александр Иванов, Александр Хмелевский — Кирилл Семенов — Артем Галимов
Степан Терехов — Алексей Марченко, Григорий Денисенко — Алексей Бывальцев — Семен Терехов
Никита Евсеев — Альберт Яруллин, Владимир Алистров — Андрей Стась — Равиль Якупов
Игорь Бардин, Никита Дыняк — Дмитрий Кателевский — Алексей Пустозеров

Начало игры «Ак Барс» — «Сибирь» запланировано на 17:00 по московскому времени.

Евгений Романов

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