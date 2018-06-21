Топ элиты Башкирии: ослабление Хамитова, подтянувшаяся первая леди и фактор «Соды»

От выборов до выборов. «Реальное время» составило новый рейтинг политической и деловой элиты Башкортостана

Между президентским голосованием в марте и предстоящими выборами в Госсобрание Башкирии наблюдается некоторая нервозность. В структурах власти происходят перестановки, отдельные персоны планирует перейти из чиновников в депутаты, а кого-то готовят к отправке на почетную пенсию. После февральского рейтинга элит Башкортостана, составленного «Реальным временем», прошло четыре месяца. Наша интернет-газета снова обратилась к экспертному сообществу и подготовила новую версию сотни самых влиятельных политиков и предпринимателей республики.

С февраля по июнь: и в радости, и в печали

«Реальное время» продолжает исследовать элиты регионов Поволжья. И теперь интернет-газета вновь обращает свой взор на Башкортостан. Сравнивая с предыдущим хит-парадом, составленным нашими экспертами в феврале, можно сказать, что результаты в целом не удивили. Однако новая таблица показывает, чьи позиции за несколько месяцев окрепли, чьи ослабли, а кто вообще вылетел из списка.

В подготовке нашего исследования приняли участие политологи, экономисты, руководители ведущих региональных изданий, известные журналисты, освещающие политическую «кухню» Башкортостана, общественные деятели, чиновники и сотрудники, работающие в органах государственной власти республики. Всего 22 эксперта, имеющие различные политические взгляды. Им предлагалось оценить каждого рейтингуемого по 10-балльной шкале (от 0 до 10) по степени их влияния на политику, экономику и общественную жизнь республики.

Из приятных новостей, которые доносились из Уфы за последние месяцы, — республика обрела свой туристический бренд Terra Bashkiria. На Южном Урале прошел «Бэлешфест», а в рамках Курортного сабантуя состоялись «Игры кочевников». Более того, уфимцы смогли запатентовать инструмент курай как территориальный бренд, чем вызвали некоторое беспокойство в Казани. Футбольный клуб «Уфа» занял шестое место в Премьер-лиге, опередив казанский «Рубин», и получил право играть в еврокубках, но потерял любимого тренера. Какие-то достижения республики региональной власти записали в собственный актив.

На Южном Урале прошел «Бэлешфест», а в рамках Курортного сабантуя состоялись «Игры кочевников». Фото Эмиля Шаяхметова



Однако темным пятном осталась резня в Стерлитамаке. Комик Руслан Белый оскорбительно высказался о Салавате Юлаеве, после чего последовало выяснение отношений шоумена с бойцами команды «Тархан». Из-за разногласий фонда «Урал» с Духовным управлением мусульман Республики Башкортостан Соборная мечеть «Ар-Рахим» до сих пор не достроена. При этом в руководстве ДУМ РБ тоже произошел раскол. На федеральный уровень вышла война с «Содой» за шиханы, особенно за гору Торатау (Тратау).

Наконец, прошли мартовские выборы президента России, районы и города региона традиционно поддержали Путина. Политические круги республики вздохнули спокойно и начали готовиться к новому экзамену — выборам в Государственное собрание — Курултай РБ. В преддверии народного волеизъявления состоялись праймериз «Единой России». Были отставки, были и новые назначения. Эти и другие события освещало «Реальное время». Некоторые из них не могли не отразиться на рейтинге.

Топ-100 административной и деловой элиты Башкортостана (июнь-2018)

Место Персона Итог Ср. балл 1 Хамитов Рустэм Закиевич – глава Республики Башкортостан 186 8,5 2 Ялалов Ирек Ишмухаметович – глава администрации ГО г. Уфа 155 7,05 3 Марданов Рустэм Хабибович – премьер-министр Правительства РБ 133 6,05 4 Маврин Евгений Викторович – руководитель Администрации главы РБ 131 5,9 5 Михайлов Максим Владимирович – заместитель руководителя Администрации главы РБ по внутренней политике 121 5,5 6 Гурьев Евгений Александрович – заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр земельных и имущественных отношений РБ 120 5,45 7-8 Толкачев Константин Борисович – председатель Государственного Собрания – Курултая РБ 119 5,4 Назаров Андрей Иванович – прокурор РБ 119 5,4 9 Качкаев Павел Рюрикович – депутат Госдумы РФ 116 5,3

Пьедестал почета: без изменений

Итак, первую строчку «чарта» ожидаемо занял глава республики Рустэм Хамитов. Как и полагается, ему большинство респондентов «Реального времени» поставили самые высокие баллы. Проблемы любого региона население связывает, зачастую вполне справедливо, с промахами первых лиц. Безусловно, одним из главных событий для первого лица стал новый виток конфликта республиканских властей с промышленниками-содовиками вокруг шиханов. «Башкирская содовая компания» сумела привлечь на свою сторону даже федерального министра Мантурова (правда, некоторые его доводы и утверждения носили достаточно неоднозначный характер), некоторых политтехнологов и ряд СМИ.

Наряду с этим на счету Рустэма Закиевича остаются нерешенные вопросы дольщиков и застройщиков, продолжающееся противостояние с мэрией Уфы, не самые радужные социально-экономические показатели. Чего стоит трагедия в Стерлитамаке. Полностью Хамитов дистанцировался и от языкового вопроса. К слову, здесь неожиданно героем борьбы за обязательный родной оказался депутат Госдумы от Башкирии Рифат Шайхутдинов. Он оказался одним из трех народных избранников, кто проголосовал против спорного законопроекта.

Вместе с тем многие интересные мероприятия, которые проводятся в республике, остаются без участия Хамитова. Чего стоит например «Большая Химия», где татарстанские нефтяники арендовали большие площади и надеялись встретиться с главой республики. В итоге башлыка они не дождались, а татарский «генерал», поговоривают, вернулся на родину.

Различные рейтинговые агентства (как бы к ним ни относились) отмечают ослабление позиций хозяина дома на улице Тукаева по сравнению с другими губернаторами.

На втором месте закрепился глава администрации города Уфы Ирек Ялалов. Фото ufacity.info



На втором месте закрепился глава администрации города Уфы Ирек Ялалов. В условиях конфронтации с главой РБ градоначальник не сбавляет медийной активности. При этом он продолжает восприниматься как политический противовес Хамитову. А «зур начальник» из Белого дома, в свою очередь, то нападает на городские власти по поводу и без, то переключает свое внимание на других лиц. Более того, ходят слухи, что компромиссом в этой ситуации станет уход Ирека Ишмухаметовича в Федеральное собрание вместо сенатора Рафаила Зинурова. Вместе с тем политолог Дмитрий Михайличенко считает, что о конфликте мэра и регионального лидера не может быть и речи, и участие Ялалова в праймериз «единороссов» свидетельствует о том, что сити-менеджер прочно встроен в республиканскую вертикаль власти.



В тройку «призеров» вновь попал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов. Председатель правительства считается преемником Хамитова на случай, если того попросят освободить главное кресло в республике. Рустэм Хабибович на своем посту находится с 2015 года. Telegram-канал «Усы Хамитова» в нашем интервью охарактеризовал Марданова как «главного счетовода», который любит сводить дебет с кредитом.

Таким образом, первые три строчки остались без изменений.

Новички и старожилы

За пьедесталом почета расположился новичок нашего рейтинга — Евгений Маврин. Руководитель Администрации главы РБ — должность значимая. Именно ее до июня занимал Владимир Нагорный, которому, к слову, в прошлом нашем голосовании эксперты тоже отдали четвертое место. Причем Нагорного местные СМИ отправляли в отставку еще с марта. Но Хамитов уволил своего чиновника лишь пару месяцев спустя. По некоторым предположениям, Владимир Александрович не смог добиться снятия с поста мэра Ирека Ялалова, за что лишился своего кресла, которое занял Маврин. По мнению политолога Дмитрия Казанцева, такое кадровое решение обосновано задачей повысить общий уровень администрирования в регионе.

Евгений Александрович — чиновник с опытом. О нем, как о вероятном руководителе Администрации главы республики, всерьез заговорили после того, как Маврин 31 мая стал замом Нагорного. Бывший комсомольский работник, экс-министр экономики РБ до своего возвращения в структуры власти возглавлял Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа». Кстати, при участии Маврина в прошлом году в Уфе была открыта масштабная мультимедийная экспозиция «Россия — моя история».

За пьедесталом почета расположился новичок нашего рейтинга — Евгений Маврин. Фото Олега Яровикова / bashinform.ru



Следом за Мавриным расположился его заместитель — Максим Михайлов, который по сравнению с прошлым рейтингом поднялся на восемь строчек, с 13-го места на 5-е. Его рост объясняется тем, что персоны, занимавшие высокие места в нашем предыдущем списке, либо в целом ослабили свои позиции, либо были сняты с руководящих постов республики. Больших результатов за последние месяцы за ним не замечено. Согласно декларации 2017 года, Максим Владимирович больше всех заработал среди чиновников хамитовской администрации — 4,4 млн рублей.

Немного подрос другой замруководителя Администрации главы РБ Евгений Гурьев, который переместился с 8-го на 6-е место. На одну позицию поднялся прокурор республики Андрей Назаров (с 9—10-го места на 7—8-е).

Остался в десятке, хоть и опустился на пару строчек, старожил башкирского истеблишмента Константин Толкачев — председатель Госсобрания — Курултая РБ. Спикер парламента в последние дни высказывал довольно спорные мысли: об увеличении пенсионного возраста как о благе для экономики, о поддержке РПЦ за счет бюджета, о регулировании рынка криптовалюты и другие.

Депутат Госдумы и бывший мэр Уфы Павел Качкаев остался на девятой строчке.

Зато попала в десятку первая леди республики Гульшат Хамитова. И это несмотря на скандалы, сотрясающие благотворительный фонд «Мархамат», которым руководит Гульшат Гафуровна. Как сообщало «Реальное время», недавно общественники, заметив несоответствия в отчетности, обратились в органы госбезопасности с просьбой проверить деятельность ее организации. Позже уфимские журналисты обратили внимание на правки в отчете фонда. Однако в самой благотворительной организации на запрос нашей интернет-газеты опровергли претензии журналистов. Есть версии, что Гульшат-ханум, влияя на своего мужа, помогла продвинуть по служебной лестнице некоторых людей.

Попала в десятку первая леди республики Гульшат Хамитова. Фото bashinform.ru

Не попали в десятку

На 11-ю строчку попал еще один новичок рейтинга — начальник УФСБ по РБ Юрий Серышев, ставший главным чекистом республики в начале мая. Его предшественник на этом посту Олег Гайденко в февральском рейтинге был пятым. До переезда в Уфу Серышев поработал на аналогичных должностях в Ингушетии и Астраханской области, где отличился борьбой с бандподпольем и коррупцией (заводил дела на крупных чиновников с печальным для них исходом). В мае же башкирские чекисты наведались в Башкирский государственный университет и начали проверять руководство вуза, после чего два проректора были уволены. Даст ли генерал-майор своим подчиненным отмашку на проверки башкирских госслужащих, узнаем в скором будущем.

Заметно подрос в рейтинге председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Андрей Трухан. Ранее вице-премьер был лишь 45-м, а теперь взобрался на 12-ю строчку. Перед вторым пришествием Маврина в коридоры республиканской власти многие предрекали, что именно Андрей Петрович сменит Нагорного на посту главы хамитовской администрации. Но, как видим, этого не произошло.

Практически на прежних местах (13—14-е) остались глава МВД по РБ Роман Деев и ректор БГПУ, руководитель приемной председателя «Единой России» в Башкортостане Раиль Асадуллин.

Но скатился вниз глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин — с 7-й строки на 15 — 16-ю. В последние месяцы верховный муфтий не проводил в своей уфимской резиденции встреч с Путиным, как это было в январе, не отличился громкими заявлениями и экстравагантными действиями. Даже его беспокойство по поводу судьбы здания бывшей Третьей соборной мечети осталось незамеченным общественностью.

Человек из структуры Сечина — глава «Башнефти» Андрей Шишкин — медленно, но верно наращивает мускулы и смог подняться на одну строчку вверх. За ним, как и в прошлый раз, следует заместитель премьера, ответственный за Зауралье, — руководитель Аппарата правительства РБ Илшат Таджиддинов. Немного сдала позиции министр финансов Рида Субханкулова (с 14-го места по 18-е).

В последние месяцы верховный муфтий не проводил в своей уфимской резиденции встреч с Путиным, как это было в январе, не отличился громкими заявлениями и экстравагантными действиями. Фото Тимура Рахматуллина

И замыкают «горячую двадцатку» вице-премьер Фархад Самедов и президент ТПП РБ Азат Фазлыев. Зимой в соцсетях и СМИ говорили, что Самедова отправят в отставку, но эти разговоры оказались слухами. А в нашем рейтинге он смог подняться с 34-го места. Самый состоятельный член правительства РБ заработал вместе с супругой 31,4 млн рублей (личный доход чиновника — 29,8 млн рублей). Фархад Астанович в прошлом году перешел на пост вице-премьера с должности президента «Объединенной нефтехимической компании» — дочернего общества «Башнефти». Ранее он занимал руководящие должности в холдинге «Башхим», в том числе в стерлитамакских компаниях «Каустик» и «Сода». До этого он трудился в ОАО «Петротэк-холдинг», по сведениям СМИ, связанном с «Башкирской содовой компанией». С назначением Фархада Астановича на топовую должность в правительстве Башкирии региональные издания выражали опасения, что новый куратор промышленности и экологии будет лоббировать интересы БСК и «Башнефти» (обе компании входят в десятку крупнейших предприятий Башкортостана). Весной прошлого года он вместе с упомянутым выше Евгением Гурьевым вошел в состав совета директоров «Башнефти».

Глава ТПП РБ Азат Фазлыев, который в февральском рейтинге следовал за Самедовым (35-е место), тоже показал заметный рост. Вероятно, очков ему прибавил и запуск в апреле делового медиапроекта RBToday. Сопредседательство в ОНФ в РБ, видимо, тоже добавляет аппаратный вес.

Лидеры и аутсайдеры

Следует заметить, что из 20 сильнейших выпала сенатор Лилия Гумерова, которая считается одним из потенциальных сменщиков Рустэма Хамитова и «подружкой Гульшат-ханум». А другой член Совета Федерации от Башкортостана Рафаил Зинуров совсем вылетел из топ-100 (не исключено, что его зачистят с этого поста). Компанию по несчастью Лилии Салаватовне составил вице-премьер Марат Магадеев. Зато на прежних позициях остался мэр Красногорска Радий Хабиров — выходец из башкирских структур власти и бывший кремлевский чиновник, которого тоже периодически сватают на пост главы РБ. Все трое набрали одинаковый балл и делят 21—23-е места.

Впервые в наш список попал председатель совета директоров АО «Башкирская содовая компания» Григорий Рапота, поделивший 25—26-е места с министром сельского хозяйства Ильшатом Фазрахмановым. Бывшего полпреда ПФО мы включили впервые — вместо гендиректора БСК Ан Ен Дока, который в феврале был лишь 51—55-м. Эксперты именно в Рапоте видят главного лоббиста позиций БСК. Представители «Соды», как говорилось выше, активно используют различные ресурсы для продвижения своих интересов. О шиханах Торатау и Юрактау, которые намерены разработать промышленники, и о войне за эти горы «Реальное время», уфимские и федеральные издания уже писали неоднократно.

Эксперты именно в Рапоте видят главного лоббиста позиций БСК. Фото Андрея Старостина / bashinform.ru

Экс-президент РБ и председатель благотворительного фонда «Урал» Муртаза Рахимов сдал назад, заняв 29-ю строчку (в феврале был 23-м). Однако несколько улучшил свое положение и Тимербулат Каримов — глава города Плес, зять Игоря Сечина и внук поэта Мустая Карима (с 35—37-е на 31—33-е места). Тимербулат Олегович, который тоже может побороться за кресло Хамитова, привлек нескольких писателей и выпустил книгу о своем знаменитом дедушке, которую недавно презентовал в Москве.

«Акции» одних промышленников в рейтинге упали — Евгения Семивеличенко («ОДК-УМПО»), Шамиля Шарипова («Газпром трансгаз Уфа»), а других выросли — Айрата Каримова («Газпром нефтехим Салават»), Альберта Ахметшина («Газпром межрегионгаз Уфа»), Андрея Травкина («Энергетическая сбытовая компания Башкортостана») и Дмитрия Шароватова («БЭСК»). В сотню угодил гендиректор ООО «Кроношпан Башкортостан» Ардашер Курбаншо.

Вновь в список попали и представители «четвертой власти» — Азамат Салихов (ГТРК «Башкортостан»), Рустам Зарафутдинов (ГУП ТРК «Башкортостан»), Наталья Павлова («Коммерсантъ» в РБ), Шамиль Валеев («Медиакорсеть»), Рауфа Рахимова («ПроУфу»), Артем Валиев (ИА «Башинформ») и Рушана Ибраева («РБК-Уфа»). Известные медиаменеджеры, которые, безусловно, являются лидерами общественного мнения, показали незначительный рост в рейтинге.

Заметно ухудшил свои позиции председатель ДУМ РБ Нурмухамет Нигматуллин, который из середины таблицы переместился вниз. Виной тому не только нерешенный вопрос с Соборной мечетью «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева, но и демарш против муфтия со стороны ряда имамов, инициированный первым зампредом Айнуром Арслановым. Несмотря на желание Нурмухамета-хазрата дальше править в муфтияте, Хамитов ему добро не дал. И осенью, по всей видимости, в Башкирии произойдет смена муфтия. На этом фоне вылетел из списка чиновник, курирующий работу мулл, попов и раввинов, — председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Вячеслав Пятков. Зато митрополит Никон показал заметный рост.

Заметно ухудшил свои позиции председатель ДУМ РБ Нурмухамет Нигматуллин, который из середины таблицы переместился вниз. Фото Тимура Рахматуллина

Выпали за пределы сотни и два вице-спикера Госсобрания РБ — Юмабика Ильясова и Вадим Старов. Также в этот раз в топ не попали руководители национальных организаций — Виктор Пчелинцев (Собор русских Башкортостана), Амир Ишемгулов (Исполком Всемирного курултая башкир) и Фиргат Байрамгулов. Не сработали призывы общественников и сборы подписей против закона о добровольном изучении родных языков.

Эксперты «Реального времени» полагают, что расклад может несколько поменяться после сентябрьских выборов в Госсобрание РБ. А наша интернет-газета будет продолжать следить за событиями в Башкирии и других регионах ПФО.

Аббас Галлямов политолог В целом влияние Хамитова идет вниз. Неспособность уволить Ялалова привела к тому, что ограниченность его возможностей осознали даже его прямые подчиненные. Если раньше независимо себя вели только силовики, Рахимов, «Башнефть» и БСК, то теперь на сторону глядят все. Добавьте сюда очевидные всем неудачи в сфере национальной политики, когда Хамитов пытается подыграть националистам, а они отказываются платить ему благодарностью.

Дмитрий Казанцев политолог В преддверии нового электорального периода в межэлитные отношения постепенно будут включаться новые политические акторы, среди которых победители региональных праймериз. Это и представители нынешнего депутатского корпуса (Константин Толкачев, Эльвира Аиткулова, Раиль Асадуллин, Елена Родина, Амир Ишемгулов и др.), некоторые члены правительства Башкирии (Николай Хорошилов, Андрей Иванюта, Сергей Афонин, Рида Субханкулова), руководители финансово-промышленных групп и крупных предприятий (А. Ахметшин, Шамиль Шарипов, Евгений Семивеличенко, Флюр Галлямов), ректора крупнейших вузов региона (Рамиль Бахтизин, Ильгиз Кызыргулов), лидеры общественного мнения (Рушана Бабич, Ирек Зарипов) и др. При этом пока неизвестно, сумеют ли сохранить свои политические позиции другие парламентские старожилы в случае потери ими депутатского статуса (Франис Сайфуллин, Юмабика Ильясова, Виктор Пчелинцев, Рафаил Зинуров и др.). Вместе с тем очевидно, что к сентябрю мы увидим определенные изменения как в составе региональных элит, так и в политическом ландшафте республики в целом. Заметно, что сегодня в Башкирии активно идет процесс обновления не только законодательной, но и исполнительной ветвей власти. Наблюдается появление новых лиц в административных элитах, в том числе из молодежной среды — председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимура Мухаметьянова и председателя Госкомитета по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая республика» Расула Таипова. Но в первую очередь привлечение персоналий в региональные элиты происходит за счет уже интегрированных во властно-управленческую вертикаль опытных чиновников. Таким примером является недавнее назначение на пост руководителя администрации башкирского Белого дома бывшего вице-премьера Евгения Маврина, ранее отвечавшего в региональном правительстве за развитие экономики. Полагаю, что такое кадровое решение обосновано задачей повысить общий уровень администрирования в регионе. Тем более вкупе с уже достигнутыми неплохими показателями во внутриполитическом блоке, отвечающего за него замруководителя республиканской администрации Максима Михайлова команда первого лица региона Рустэма Хамитова способна полноценно подготовиться к предстоящим выборам главы Башкирии в 2019 году. Сигнал от замглавы кремлевской администрации Сергея Кириенко местным администрациям о необходимости плотнее работать с региональными штабами ОНФ и недавнее наделение президентом страны Владимиром Путиным общественных палат субъектов РФ новыми полномочиями говорит о повышении роли этих негосударственных структур. Мы видим, что федеральный центр уделяет им большое внимание и способствует их усилению как ключевых институтов гражданского общества, соответственно растет и политическая субъектность самих общественников — руководителя регионального исполкома ОНФ Виталия Брыкина и председателя общественной палаты Башкирии Ольги Панчихиной.

Разиф Абдуллин главный редактор ИА «Медиакорсеть» Ситуацию среди элиты в Башкирии можно назвать «затишьем перед бурей». Приближаются выборы в Госсобрание — 9 сентября 2018 года, а в 2019-м — выборы главы региона. Поэтому различные группы влияния, на мой взгляд, оценивают свои силы и возможности, и мы можем со временем наблюдать самые удивительные союзы и коалиции. Коренным вопросом для национальной элиты, лакмусовой бумажкой является отношение к сохранению шихан Торатау и Юрактау. Здесь пройдет некий водораздел в элите. Также можно говорить и о процессе этнизации элит — с появлением «духовного лидера» башкир Дильмухаметова, можно прогнозировать рост настроений среди невостребованной части башкирской элиты на приход к власти, что необратимо вызовет такие же настроения среди татарской и русской общин.

Николай Евдокимов политолог Текущая общественно-политическая ситуация в Башкирии характеризуется интенсификацией властно-управленческих процессов. Грядущие выборы в Госсобрание, безусловно, оказывают влияние на конфигурацию власти, определяют динамику и тактику политических акторов. В частности, ход праймериз в Башкирии уже сейчас позволяет с высокой долей вероятности заключить, что ряд министров республиканского правительства покинут свои должности и пойдут на выборы в Госсобрание. Соответственно, осенью Башкирию ждет ротация в правительстве, а также, с высокой долей вероятности, замена (полная или частичная) состава сенаторов в Совете Федерации. На этом фоне все заметнее бросается в глаза отсутствие компромисса между «Башкирской содовой компанией» и республиканскими властями (контролируют 38,28 % акций предприятия). Спор не носит политический характер и касается стратегии развития крупного промышленного предприятия. ОАО «БСК» настаивает на разработке горы-шихана Тратау, имеющей охранный статус памятника природа. В свою очередь, руководство республики предлагает не срывать шихан и разрабатывать альтернативные источники сырья на юге Башкортостана, а также модернизировать производство. В целом политическая ситуация имеет нелинейную тенденцию и во много зависит от внешних факторов, в том числе от позиции федерального центра по ряду ключевых вопросов.

Дмитрий Михайличенко политолог Политические элиты Башкирии находятся в стадии реконфигурации. Отставка Владимира Нагорного, назначение Евгения Маврина руководителем администрации главы Башкирии, ожидаемые перестановки в республиканском правительстве, а также грядущие выборы в Госсобрание оказывают динамичное влияние на положение тех или иных участников рейтинга. На мой взгляд, текущее положение элит характеризуется укреплением позиций Рустэма Хамитова, который проявляет себя как сильный региональный руководитель, готовый отстаивать позицию республики в жизненно важных для нее вопросах. Об этом свидетельствует и ситуация с «Башнефтью» и недавние споры вокруг шиханов. Участие в праймериз «Единой России» Ирека Ялалова опровергает слухи об их конфликте с главой Башкирии и свидетельствуют о том, что уфимский мэр прочно встроен в республиканскую вертикаль власти. Полагаю, депутаты (Госдумы и Госсобрания — не суть) не оказывают определяющего влияния на конфигурацию власти. Более того, их «дисциплинированное молчание» по актуальнейшему содовому вопросу нивелирует в общественном сознании их статус. На мой взгляд, в ближайшее время нам стоит ожидать усиления влияния администрации главы Башкирии на работу правительства и прежде всего финансово-экономического блока. На выборах Госсобрания наиболее вероятен сценарий, предполагающий обновление депутатского корпуса. Полагаю, «единороссы» сохранят свое доминирование в новом созыве Госсобрания, хотя количество их мандатов может несколько уменьшиться.

Лилия Чанышева координатор штаба Алексея Навального в Уфе По итогам президентских выборов наши чиновники и депутаты в большей степени занялись перетасовкой и перераспределением мест в Правительстве РБ и в Курултае РБ, нежели продолжили и без того неактивную деятельность на благо республики. С учетом возврата в Администрацию главы РБ кадров, которые ранее были этим же главой уволены, я не ожидаю каких-либо существенных прорывов в развитии нашего региона. Что касается представителей бизнеса, то в публичном пространстве они себя мало проявляют, за исключением БСК, которая продолжает бороться за разработку Стерлитамакских шиханов и всколыхнула очередной виток обсуждения этой темы на федеральном и региональном уровне.

Эмиль Шаяхметов журналист Хамитов теряет позиции из-за атак в федеральных СМИ. Причем обстрел идет как по точечным объектам, так и по площадям. Поэтому теряют и его замы. Нагорный в отставке, но пост ему ищут. Ялалов продолжает зарабатывать рейтинг. Каримов презентовал книгу о деде, где собрал всю элиту — еще плюс. Трухан и Маврин резко пошли вверх, правда, наверное, теперь Трухану придется уйти на второй план. Попал под раздачу министр здравоохранения Бакиров за нехватку лекарств. Фазлыев всплыл в истории с БСК — это минус, но раскручивается его информационный ресурс «РБToday» — здесь плюс. Самедов много светился в связи с нефтехимическим форумом. Марданов был критикуем за провалы на ПМЭФ.

«Усы Хамитова» Телеграм-канал К подобным рейтингам мы относимся крайне скептически. Можно выявить несколько самых серьезных политических персон с высоким аппаратным «весом» или каких-то групп влияния. Остальные чиновники — протеже этих групп влияния или обычные исполнители и ранжировать их по «аппаратному весу» невозможно. Более того, формальный статус некоторых чиновников часто не сходится с их «реальным» политическим влиянием и наоборот. Например, формально занимающий пост вице-премьер неформально оказывается лишь пешкой в руках рейдеров. Или, наоборот, близкий к семье главы республики глава ТПП Фазлыев может «порешать» более серьезные вопросы, чем некоторые вице-премьеры. В то же время такая «близость» — не является гарантией политической выживаемости. Тут можно привести в пример вице-мэра Уфы Филиппова, по которому справедливо проехался каток «силовиков». Вот тут появляется еще один важный момент — фактор силовиков. Записка какого-нибудь опера может поставить крест на карьере почти любого чиновника, но у силовиков тоже есть свои ограничители. В некоторых случаях майор или даже капитан «конторы» может быть влиятельнее, чем замминистра и даже министр. Поэтому, такие рейтинги часто оказываются лишь PR-инструментом, не раскрывающим реальные расклады политических сил в регионе.

Тимур Рахматуллин