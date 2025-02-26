Жители ПФО назвали самые важные факторы при покупке квартиры в новостройке

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Самыми важными факторами, на которые обращают внимание жители ПФО при покупке квартир в новостройках, стали цена (56%), инфраструктура района (38%), надежность продавца (32%) и расположение дома (28%). Об этом сообщают аналитики «Авито Недвижимости» и «Авито Рекламы».

При выборе ЖК для респондентов важнее всего наличие детской площадки (52% ответов). Кроме того, значение имеют охраняемая территория (51%), наличие зон для общения и отдыха жителей (38%), действующий бизнес на первых этажах помещения (36%). Реже жители ПФО говорили о важности подземного паркинга (27%) или двора без машин (21%).



Хотя бы раз покупал жилье на первичном рынке каждый третий участник исследования — 30%, причем почти половина — в течение последних пяти лет. В среднем по России этот показатель составляет 29%. Еще 30% жителей ПФО собираются приобрести квартиру в новостройке позже: в течение трех лет, в срок от трех до пяти лет или еще позже.

Напомним, доля квартир стоимостью до 3 млн рублей в Казани составляет всего 3%. Наибольшее число единиц такого жилья продают в Волгограде — 11,1% от всего количества выставленных на продажу. Также лучшие результаты показали Челябинск (10,4%), Пермь (10,1%), Воронеж (9,1%) и Красноярск (8,9%).

Галия Гарифуллина