Татарстан поставил на настольный теннис в подковерной борьбе

Республика делает ставку на сотрудничество с профильными федерациями

Теннисный центр «Смэш» в Шемордане . Фото: предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

Одновременное открытие пяти теннисных центров в сельских районах Татарстана совпало с завершением международного турнира памяти Нургали Минниханова в Богатых Сабах. Республика уверенно вошла еще в один олимпийский вид спорта. На торжественном мероприятии побывал корреспондент «Реального времени», а теперь делится впечатлениями об этих событиях и выводами из них

И раис с Раисом говорит

Одновременное открытие пяти центров для настольного тенниса привело в Татарстан таких высоких гостей, как советника президента России Игорь Левитин и вице-президент Федерации настольного тенниса Олег Завалюев. На татарстанской земле их встречали раис РТ Рустам Минниханов, а также три республиканских министра: по спорту, строительству и лесному хозяйству — Владимир Леонов, Марат Айзатуллин, Равиль Кузюров соответственно, а также президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и глава Сабинского района Раис Минниханов.

Центры открывали в пяти муниципалитетах Агрызе («Хәрәкәт»), Апастово («Максат»), Бавлах, Уруссу (Ютазинский район) и Шемордане (Сабинский район). Именно Шемордан изначально стал центром притяжения, поскольку в местном спорткомплексе «Смэш» собралась основная часть приехавших. Здесь торжественное открытие совместили с запуском остальных теннисных центров. По видеосвязи церемонию открыл президент Федерации настольного тенниса России, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков: «Я благодарен тем, кто в столь короткий срок и так качественно эти объекты построил. У людей появилась возможность заниматься настольным теннисом, а тренерам и селекционерам выискивать новые дарования».



Игорь Левитин выступает. Справа Олег Завалюев. предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

«Уже через две недели бульдозеры начали рыть котлованы под строительство спорткомплексов»

Первый вице-президент ФНТР Олег Завалюев сообщил корреспонденту «Реального времени», что руководство федерации настольного тенниса России находится в плотном контакте со всеми региональными федерациями:

— Но татарстанская в этом отношении проявила дополнительную активность, было подписано соглашение на уровне Александра Михайловича Бабакова и Рустама Нургалиевича Минниханова, после чего чего уже через две недели бульдозеры начали рыть котлованы под строительство будущих спорткомплексов. Построены они были быстро и качественно. Теперь ваша цель: растить здесь будущих чемпионов — другого пути нет!

Соглашение о взаимодействии было подписано 7 июня 2024 года. Рустам Минниханов на открытии отметил, что обычно федерации приходят к региональным властям с просьбой о деньгах, а тут всероссийская федерация взяла на себе полное финансирование объектов. Впрочем, памятуя о том, что в республике уже 23 года проводили турнир памяти Нургали Минниханова, с недавних пор вышедший на международный уровень, было несложно догадаться, что у Татарстана огромный кредит доверия. Турнир включен в официальный календарный план Минспорта России, он собрал в этом году более 250 человек из Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, а также стран дальнего зарубежья: Ирана и Китая. Причем, спорткомплекс в Богатых Сабах — это настоящая Мекка настольного тенниса, поскольку визуально он ничем не уступает лучшим международным аналогам. Ни снаружи, ни внутри, где площадка брендирована соответствующим образом. Главное, что не пустует. Когда разъедутся профессионалы, к столам подойдут любители настольного тенниса, поскольку местный наставник теннисистов Фарход Исмаилов к традиционным соревнованиям прибавил в этом году турниры памяти бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны и на СВО.



«Сейчас я могу приезжать на тренировку прямо на своей инвалидной коляске»

Опытный сабинский теннисист Раиль Галиакберов, выступающий в разряде ПОДА, рассказал, что сам живет в поселке Шемордан, а ранее ездил на тренировки в Богатые Сабы, где живет его тренер Фарход Исмаилов. Сейчас у него появилась возможность комбинировать свой тренировочный процесс.

— Сюда я могу приезжать прямо на своей инвалидной коляске поскольку живу в пяти минутах ходьбы. В Богатые Сабы ездил на машине, хотя там тоже недалеко добираться — 20 минут, но уже на автомобиле, — рассказал Раиль корреспонденту «Реального времени».

Раиль Галиакберов и Риана Имамиева (сидят) в компании с ВИП-гостями. предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

Заодно спортсмен поделился впечатлениями о недавно завершившемся в Казани чемпионате России: «Болел за Сергея Фильчева из Ленинградской области, я с ним лично не знаком, но мне нравится его стиль игры. Плюс импонировало то, что он уже возрастной спортсмен, и, по сути, это его первый успех, доказывающий, что и в его годы можно добиваться столь значимого успеха».

«Рада за Абрамян. Она такая общительная, добрая»

Галиакберов — ровесник Фильчева, оба родились в 1989 году, и успех Сергея может служить своеобразным примером Раилю. А вот его 16-летняя землячка Риана Имамиева отдала свои симпатии молодому лидеру женского настольного тенниса России Элизабет Абрамян:

— Она приезжала к нам, очень добрая, общительная девушка. Еще Елена Абаимова приезжала из сборной Татарстана, — добавила Риана, сфотографировавшаяся с ветераном сборной республики и российского тенниса.

— Конечно, я болел за теннисисток сборной Татарстана, хотя лично там никого не знаю, они все новенькие. Слышал только, что Светлана Шадрина наша воспитанница (теннисистка выросла в Нижнекамске), — поделился Галиакберов впечатлениями.



Риана Имамиева в дуэте с Игорем Левитиным. предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

Но все-таки вопрос — с чем связано такое стремительное и плотное сотрудничество нашей республики с Федерацией настольного тенниса России, напрашивался сам собой. Не секрет, что на Юго-Востоке Татарстана построены центры для развития тенниса — это плод сотрудничества с руководством федерации во главе с Шамилем Тарпищевым. В сельских районах республики достаточно центров бадминтона, опять же в рамках взаимоотношений федераций: как российской, так и республиканской. И строительство, допустим, в Шемордане центра настольного тенниса «Смэш», в котором можно разместить восемь столов по периметру, может вызывать вопросы о его необходимости, если в 20 минутах езды в районном центре находится «Саба-арена». Те же сотрудники Минспорта РТ вслух недоумевали в связи с тем, что ранее на турнир Нургали Минниханова республиканские СМИ практически не приезжали, а сейчас был организован настоящий десант, и событие вызвало не меньший интерес у татарстанских газетчиков, чем недавний чемпионат страны в Казани.

Отодвинуть спортивный Татарстан на обочину?

«Врагу не сдается наш гордый «Варяг», — первым делом грянул оркестр юных трубачей из Шемордана, встречая высоких гостей в центре «Смэш», а затем сыграв еще и «Катюшу». Тема несдавшегося «Варяга» идеально подходит к фактам капитального строительства, проведенного в столь краткие сроки. С одной стороны руководство Федерации настольного тенниса России крайне заинтересовано в движении вверх своего вида спорта. Триумвират из поздравлявших юных теннисистов по видеосвязи Бабакова, присутствовавших в Татарстане лично Левитина и Завалюева, можно было смело превращать в квартет за счет Олега Матыцина. В недавнем прошлом министр спорта России он сейчас в Госдуме, где возглавляет профильный Комитет по физической культуре и спорту. В Казани Матыцин побывал недавно, будучи почетным гостем на открытии чемпионата России по лыжным гонкам, помимо того, проинспектировав готовность города к старту чемпионата России по настольному теннису. Бодро начав взаимодействие со столицей Татарстана (Суперкубок Европы 2007 года, турнир в рамках летней Универсиады России 2008 года, чемпионат Европы среди студентов 2010 года, чемпионат Европы среди юношей и юниоров 2011 года, турнир в рамках Универсиады 2013 года), Федерация настольного тенниса и наша республика в последующие 10 лет немного утратили связи. Дошло до того, что именно мемориал памяти Нургали Минниханова был самым статусным турниром в республике, изредка даже опережавшим проводимые здесь чемпионаты Приволжского федерального округа.

Но ветер меняется, сейчас любому представителю спортивной отрасли, даже далекому от спортивной политики, видно, что взаимоотношения двух профильных министерств — федерального и татарстанского далеки от идеальных. Совершенно оглушительным оказалось решение о переносе Фестиваля этноспорта из Казани. Даже безотносительно места, где он в итоге пройдет. Этот проект отодвинул на второй план стремление провести в Казани юношеские Исламские игры. Решение о проведении фестиваля в татарстанской столице было озвучено в феврале прошлого года в Анталии — это синтез дружеских отношений республики с Билялом Эрдоганом, руководителем Международной федерации этноспорта, сыном действующего президента Турции.

предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

В складывающихся реалиях, спортивному министерству Татарстана приходится действовать в рамках сотрудничества напрямую с федерациями. Благо олимпийские законы таковы, что не приемлют вмешательства государственных органов в деятельность спортивных федераций как общественных организаций, карая за это дисквалификацией. И федерации с сильным руководством могут проводить относительно автономную политику. Взаимодействуя с ними, Татарстан уже принял в этом году часть чемпионата России по лыжным гонкам, сейчас проведет этап Кубка России по ВМХ, а летом состоится чемпионат страны по велоспорту на шоссе. В середине апреля — традиционный старт пловцов, в сентябре — теннисистов. Без российских соревнований мы не останемся, поскольку здесь идет взаимодействие Минспорта РТ с федерациями напрямую, но с международными стартами возникает вопрос, поскольку в этом случае существует посредник в лице Минспорта РФ, нынешнее руководство которого называют не самым лояльным к нашей республике.



