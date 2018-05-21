«Бэлешфест-2018»: татары Башкортостана диктуют моду на вкусную и здоровую еду
Татарские пироги в месяц Рамадан: в Башкирии появился «вкусный» туристический бренд
Кто в Башкортостане и Татарстане не ел бэлеш? Яркий, гладкий, ароматный, с мясной, а иногда и сладкой начинкой, с хрустящей корочкой с узорными защипами, истекающий бульоном или соком… Уфимский обозреватель «Реального времени» Лейла Аралбаева побывала на фестивале «Бэлешфест» в селе Буздяк и попробовала символ праздника на вкус.
Как районный «бэлеш» вырос до республиканского
Нынче гастрономическими фестивалями никого не удивишь. Многие из них даже вошли в Национальный календарь событий и своими брендами ежегодно привлекают тысячи туристов. Тут вам и квас, и лук, и вареник, и пельмень, и рыба…
Но для Башкортостана, где внутренний туризм развивается пока робко, такие фестивали редкость, на память приходит разве что «Бирское яблоко». Татары решили взять инициативу в свои руки. В Буздякском районе придумали свой вкусный праздник — фестиваль национальной кухни «Бэлешфест».
Как говорят буздякцы, это у них в крови: они привыкли печь бэлеш не только по случаю прихода гостей, но и еженедельно на всю семью. Такое традиционное коронное блюдо выходного дня, объединяющее всех за одним столом, – гордость умелой хозяйки.
Изначально фестиваль именовался локально — «Буздякский бэлеш». Радует, что это уже не «беляш» (столовский, жареный), — «бэлеш» – в этом произношении слышится настоящий вкус домашнего национального пирога. А теперь праздник взяли под свое крыло Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан, администрация Буздякского района, Ассамблея народов и Дом Дружбы народов РБ.
В 2018 году — в Год семьи в Башкортостане — фестиваль ребрендировался, превратился в «Бэлешфест» и получил федеральный грант: средства на его проведение выделил Фонд президентских грантов. И тут завсегдатай застолий бэлеш на новых вложениях засиял, словно именинник, и даже преисполнился брендового пафоса. По словам руководителя проекта Альбины Халиуллиной, в основе идеи — показать, что бэлеш — это символ дружбы народов, семьи, гостеприимства, теплоты, единения, родства.
Главный секрет — начинать с «Бисмилла»
Главная площадь Буздяка, с оставшимся от советского прошлого памятником Ленину, зданием администрации, дворца культуры и ашханой, заполнилась людьми. Символ народного праздника, ставший олицетворением гостеприимства на башкирской земле, расположился перед сценой. Причем в двух видах — настоящем и декоративном (тот огромный бэлеш, который в руках артистов проплывал над праздничной толпой, изготовили из губки).
Так вышло, что дата «Бэлешфеста» в новом качестве совпала с месяцем Рамадан. В связи с этим верующие, соблюдающие уразу, приехать на праздник не смогли. Тем не менее торжество собрало около 2 тысяч гостей. Фестиваль приветствовали от имени главы Башкортостана Рустэма Хамитова и председателя Госсобрания-Курултая РБ Константина Толкачева. Одобрил его проведение и имам-хатыб уфимской мечети «Ихлас» Мухаммад Галлямов, а также имам, приехавший из Турции.
На фестивале присутствовали представители более 10 районов республики – Буздякский, Благоварский, Бакалинский, Чекмагушевский, Янаульский, Федоровский, Белебеевский, Илишевский, Чишминский районы, городов Уфа, Стерлитамак, Белебей, Дюртюли, приехала также делегация из Оренбургской области. Из Уфы приехали также представители туркменского, казахского, армянского национально-культурных объединений, иностранные студенты.
— Нас, людей разной веры и национальностей, объединяют общие праздники, традиции и обычаи, а сегодня нас объединил бэлеш, круглый, как солнце, — а это символ света, жизни, добра, любви. Впервые в истории Российской Федерации мы празднуем такой красивый, вкусный праздник, — сказала депутат Госдумы РФ, председатель Ассамблеи народов РБ Зугура Рахматуллина, приветствуя участников.
Гостей встретили у Татарского историко-культурного центра. Конечно, угостили традиционными хлебом-солью, чак-чаком и кумысом и показали, чем живет один из лучших ИКЦ республики. Методист Рима Галина, заготовив все для выпечки, продемонстрировала, как готовится бэлеш.
— В нашей семье все очень любят бэлеш, особенно внуки. Я постоянно пеку и с мясом, и с калиной, и с яблоком. Если с мясом, желательно к говядине или баранине добавлять мясо птицы — так получается вкуснее, — учит женщина. — Берем мясо, картошку, лук, перец, соль, анис, делаем пресное тесто на гусином жире, им же смазываем форму. И за 2,5–3 часа бэлеш выпекается мягким, как вата. Но главный секрет вкусного бэлеша – начинать со слова «Бисмилла» (с именем Аллаха, – прим. ред.) и отдавать его приготовлению все душевное тепло.
После просмотра такого многообещающего мастер-класса уже захотелось попробовать это угощение, и тут подоспела масштабная дегустация. Каждому подошедшему нарядная хозяйка протягивала на тарелочке аппетитный кусок с дымящейся картошкой и разваристым мясом. Тому, кто запоздал, досталось самое вкусное — сочная с внутренней и хрустящая с наружной стороны нижняя корка.
С замахом на Книгу Гиннеса
Фестиваль национальной кухни «Бэлешфест» представил кухни разных народов. От сцены до противоположной стороны площади развернулись юрты и дворики разных этносов. Здесь можно было угоститься блюдами башкирской, русской, татарской, чувашской, удмуртской, марийской, мордовской кухонь. Сервированные национальными деликатесами столы ломились от яств.
— Мы все люди разных национальностей, все разные, но нас объединяет одно человеческое качество — это аппетит, любовь к вкусной, здоровой пище. Бэлеш — это то блюдо, которое едят коллективно, не поодиночке. И пусть Буздякский район станет центром притяжения не только для жителей района, но и всей респулики, — говорит директор Дома дружбы народов РБ Азат Ибрагимов.
Как у любого приличного фестиваля, содержание «Бэлешфест» не ограничилось только приготовлением и дегустацией бэлешей. Кругом раскинулись выставки национальной утвари, одежды, ремесел, различного hand madе — калфаков, кукол в национальных костюмах, украшений, деревянной посуды, сувениров «Бэлешфеста» — футболок, магнитиков, кружек, сумок. Попутно можно было изучить шежере башкирской деревни Канны-Тюркей, например, пофотографироваться с победительницей и финалистками конкурса красоты «Татар кызы», приобрести продукцию знаменитого Буздякского консервного комбината (супы, соусы, джемы), полюбоваться декоративными бэлешами из разных материалов (например, ткани, губки), ознакомиться с книгой рецептов ручной работы.
Параллельно с кулинарным действом можно было послушать многонациональный концерт с участием известных артистов — Ильмира Газизуллина, Рушада Мударисова, Фарзалии и Дениса Ибрагимовых, Ильдара Галинурова. А официальные гости праздника не только угощались и оценивали мастерство народных умельцев, но и сами успели сделать полезное дело — посадили деревья около здания Татарского ИКЦ.
— Сегодня здесь, на буздякской земле, мы показываем гостеприимство многонационального народа России. Кулинарные праздники, застолья — это часть нашей общенациональной культуры. Мы должны сохранить, возродить и передавать эту традицию из поколения в поколение, — говорит председатель Совета Национально-культурной автономии татар РБ Римма Утяшева. — Еще Писарев писал: «Измени немного вкус пищи, меняется и сам народ». Поэтому мы сегодня должны сохранить то хорошее, что свойственно каждому народу и что объединяет людей.
Одним из самых интересных и познавательных моментов праздника стал публичный мастер-класс по изготовлению настоящего бэлеша с мясной начинкой. Перед толпой зрителей праздника развернулось полутеатрализованное действо, которое вел актер Уфимского Татарского театра «Нур», заслуженный артист Башкортостана Махмут Фатыхов и четыре буздякские хозяюшки. Они готовили бэлеши по случаю свадьбы и семейного торжества, оформляя корочку согласно тематике. И, конечно, попробовать свежеиспеченный бэлеш могли все желающие.
Замечу, что хорошо бы на будущее организовать более широкую выставку-продажу бэлешей, чтобы каждый мог с праздника увезти с собой частичку этого кулинарного великолепия. Но пока что у фестиваля отсутствует коммерческая составляющая, ответила руководитель проекта Альбина Халиуллина.
Почетные гости праздника пожелали, чтобы фестиваль был традиционным, обрел всероссийский статус и ежегодно привлекал туристов.
— Это только начало, праздник, который всех объединяет, должен приобрести еще бо́льший масштаб, чтобы к нам приезжали туристы со всей страны и увидели всю нашу традиционную кухню. Мы должны испечь самый большой бэлеш и попасть в книгу рекордов Гиннеса, — уверен депутат Госдумы РФ, председатель Комитета Госдумы по делам национальностей, председатель Совета федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов.
Однако, чтобы привлечь стабильный поток туристов, недостаточно только уметь вкусно готовить. Необходимо развивать и улучшать инфраструктуру района, продумать насыщенную программу праздника, везде проставить указатели, больше внимания уделить рекламе фестиваля. И постараться не проводить в месяц Рамадан, чтобы соблюдающие мусульманский пост тоже смогли приехать и отведать угощение. И тогда, возможно, фестиваль национальной кухни «Бэлешфест» действительно станет ярким объектом всероссийского событийного туризма. Идея у него хорошая, вкусная, и все предпосылки к светлому будущему есть!
Статистика «Бэлешфеста-2018»:
- Фестиваль собрал около 2 тысяч гостей.
- Вес самого большого бэлеша составил около 20 кг.
- Было приготовлено более 50 зур бэлешей, более 500 вак бэлешей.
- Привлечено около 120 волонтеров.
- Выступление профессиональных и самодеятельных артистов прозвучало на 15 языках.
Справка
Лейла Кадимовна Аралбаева — журналист, музыковед, поэтесса.
- Родилась в Уфе в семье народного поэта Башкортостана Кадима Аралбаева.
- Окончила Уфимское училище искусств (1996) и Уфимский государственный институт искусств по специальности «Музыковедение» (2002).
- Работала в Башгосфилармонии (лектор-музыковед, начальник отдела по связям с общественностью), ГТРК «Башкортостан» (корреспондент, автор и ведущая различных телепередач на культурную тему, редактор творческого объединения «Музыка»), Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова (преподаватель), Аппарате правительства Башкирии (главный консультант отдела культуры), Министерстве культуры Башкортостана (пресс-секретарь).
- В настоящее время работает обозревателем по культуре ИА «Башинформ».
- Член Союза композиторов Республики Башкортостан, Союза журналистов РФ и Союза журналистов РБ.
- Лауреат нескольких республиканских журналистских конкурсов и Международной премии ТЮРКСОЙ в области печати.
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