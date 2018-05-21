«Бэлешфест-2018»: татары Башкортостана диктуют моду на вкусную и здоровую еду

Татарские пироги в месяц Рамадан: в Башкирии появился «вкусный» туристический бренд

Фото: Лейла Аралбаева

Кто в Башкортостане и Татарстане не ел бэлеш? Яркий, гладкий, ароматный, с мясной, а иногда и сладкой начинкой, с хрустящей корочкой с узорными защипами, истекающий бульоном или соком… Уфимский обозреватель «Реального времени» Лейла Аралбаева побывала на фестивале «Бэлешфест» в селе Буздяк и попробовала символ праздника на вкус.

Как районный «бэлеш» вырос до республиканского

Нынче гастрономическими фестивалями никого не удивишь. Многие из них даже вошли в Национальный календарь событий и своими брендами ежегодно привлекают тысячи туристов. Тут вам и квас, и лук, и вареник, и пельмень, и рыба…

Но для Башкортостана, где внутренний туризм развивается пока робко, такие фестивали редкость, на память приходит разве что «Бирское яблоко». Татары решили взять инициативу в свои руки. В Буздякском районе придумали свой вкусный праздник — фестиваль национальной кухни «Бэлешфест».

Как говорят буздякцы, это у них в крови: они привыкли печь бэлеш не только по случаю прихода гостей, но и еженедельно на всю семью. Такое традиционное коронное блюдо выходного дня, объединяющее всех за одним столом, – гордость умелой хозяйки.



В Буздякском районе придумали свой вкусный праздник — фестиваль национальной кухни «Бэлешфест»



Изначально фестиваль именовался локально — «Буздякский бэлеш». Радует, что это уже не «беляш» (столовский, жареный), — «бэлеш» – в этом произношении слышится настоящий вкус домашнего национального пирога. А теперь праздник взяли под свое крыло Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан, администрация Буздякского района, Ассамблея народов и Дом Дружбы народов РБ.

В 2018 году — в Год семьи в Башкортостане — фестиваль ребрендировался, превратился в «Бэлешфест» и получил федеральный грант: средства на его проведение выделил Фонд президентских грантов. И тут завсегдатай застолий бэлеш на новых вложениях засиял, словно именинник, и даже преисполнился брендового пафоса. По словам руководителя проекта Альбины Халиуллиной, в основе идеи — показать, что бэлеш — это символ дружбы народов, семьи, гостеприимства, теплоты, единения, родства.

Главный секрет — начинать с «Бисмилла»

Главная площадь Буздяка, с оставшимся от советского прошлого памятником Ленину, зданием администрации, дворца культуры и ашханой, заполнилась людьми. Символ народного праздника, ставший олицетворением гостеприимства на башкирской земле, расположился перед сценой. Причем в двух видах — настоящем и декоративном (тот огромный бэлеш, который в руках артистов проплывал над праздничной толпой, изготовили из губки).

Так вышло, что дата «Бэлешфеста» в новом качестве совпала с месяцем Рамадан. В связи с этим верующие, соблюдающие уразу, приехать на праздник не смогли. Тем не менее торжество собрало около 2 тысяч гостей. Фестиваль приветствовали от имени главы Башкортостана Рустэма Хамитова и председателя Госсобрания-Курултая РБ Константина Толкачева. Одобрил его проведение и имам-хатыб уфимской мечети «Ихлас» Мухаммад Галлямов, а также имам, приехавший из Турции.



Символ народного праздника, ставший олицетворением гостеприимства на башкирской земле, расположился перед сценой



На фестивале присутствовали представители более 10 районов республики – Буздякский, Благоварский, Бакалинский, Чекмагушевский, Янаульский, Федоровский, Белебеевский, Илишевский, Чишминский районы, городов Уфа, Стерлитамак, Белебей, Дюртюли, приехала также делегация из Оренбургской области. Из Уфы приехали также представители туркменского, казахского, армянского национально-культурных объединений, иностранные студенты.

— Нас, людей разной веры и национальностей, объединяют общие праздники, традиции и обычаи, а сегодня нас объединил бэлеш, круглый, как солнце, — а это символ света, жизни, добра, любви. Впервые в истории Российской Федерации мы празднуем такой красивый, вкусный праздник, — сказала депутат Госдумы РФ, председатель Ассамблеи народов РБ Зугура Рахматуллина, приветствуя участников.

Гостей встретили у Татарского историко-культурного центра. Конечно, угостили традиционными хлебом-солью, чак-чаком и кумысом и показали, чем живет один из лучших ИКЦ республики. Методист Рима Галина, заготовив все для выпечки, продемонстрировала, как готовится бэлеш.

— В нашей семье все очень любят бэлеш, особенно внуки. Я постоянно пеку и с мясом, и с калиной, и с яблоком. Если с мясом, желательно к говядине или баранине добавлять мясо птицы — так получается вкуснее, — учит женщина. — Берем мясо, картошку, лук, перец, соль, анис, делаем пресное тесто на гусином жире, им же смазываем форму. И за 2,5–3 часа бэлеш выпекается мягким, как вата. Но главный секрет вкусного бэлеша – начинать со слова «Бисмилла» (с именем Аллаха, – прим. ред.) и отдавать его приготовлению все душевное тепло.



Рима Галина, заготовив все для выпечки, продемонстрировала, как готовится бэлеш



После просмотра такого многообещающего мастер-класса уже захотелось попробовать это угощение, и тут подоспела масштабная дегустация. Каждому подошедшему нарядная хозяйка протягивала на тарелочке аппетитный кусок с дымящейся картошкой и разваристым мясом. Тому, кто запоздал, досталось самое вкусное — сочная с внутренней и хрустящая с наружной стороны нижняя корка.

С замахом на Книгу Гиннеса



Фестиваль национальной кухни «Бэлешфест» представил кухни разных народов. От сцены до противоположной стороны площади развернулись юрты и дворики разных этносов. Здесь можно было угоститься блюдами башкирской, русской, татарской, чувашской, удмуртской, марийской, мордовской кухонь. Сервированные национальными деликатесами столы ломились от яств.

— Мы все люди разных национальностей, все разные, но нас объединяет одно человеческое качество — это аппетит, любовь к вкусной, здоровой пище. Бэлеш — это то блюдо, которое едят коллективно, не поодиночке. И пусть Буздякский район станет центром притяжения не только для жителей района, но и всей респулики, — говорит директор Дома дружбы народов РБ Азат Ибрагимов.

Как у любого приличного фестиваля, содержание «Бэлешфест» не ограничилось только приготовлением и дегустацией бэлешей. Кругом раскинулись выставки национальной утвари, одежды, ремесел, различного hand madе — калфаков, кукол в национальных костюмах, украшений, деревянной посуды, сувениров «Бэлешфеста» — футболок, магнитиков, кружек, сумок. Попутно можно было изучить шежере башкирской деревни Канны-Тюркей, например, пофотографироваться с победительницей и финалистками конкурса красоты «Татар кызы», приобрести продукцию знаменитого Буздякского консервного комбината (супы, соусы, джемы), полюбоваться декоративными бэлешами из разных материалов (например, ткани, губки), ознакомиться с книгой рецептов ручной работы.

Каждому подошедшему нарядная хозяйка протягивала на тарелочке аппетитный кусок с дымящейся картошкой и разваристым мясом



Параллельно с кулинарным действом можно было послушать многонациональный концерт с участием известных артистов — Ильмира Газизуллина, Рушада Мударисова, Фарзалии и Дениса Ибрагимовых, Ильдара Галинурова. А официальные гости праздника не только угощались и оценивали мастерство народных умельцев, но и сами успели сделать полезное дело — посадили деревья около здания Татарского ИКЦ.

— Сегодня здесь, на буздякской земле, мы показываем гостеприимство многонационального народа России. Кулинарные праздники, застолья — это часть нашей общенациональной культуры. Мы должны сохранить, возродить и передавать эту традицию из поколения в поколение, — говорит председатель Совета Национально-культурной автономии татар РБ Римма Утяшева. — Еще Писарев писал: «Измени немного вкус пищи, меняется и сам народ». Поэтому мы сегодня должны сохранить то хорошее, что свойственно каждому народу и что объединяет людей.

Одним из самых интересных и познавательных моментов праздника стал публичный мастер-класс по изготовлению настоящего бэлеша с мясной начинкой. Перед толпой зрителей праздника развернулось полутеатрализованное действо, которое вел актер Уфимского Татарского театра «Нур», заслуженный артист Башкортостана Махмут Фатыхов и четыре буздякские хозяюшки. Они готовили бэлеши по случаю свадьбы и семейного торжества, оформляя корочку согласно тематике. И, конечно, попробовать свежеиспеченный бэлеш могли все желающие.

Замечу, что хорошо бы на будущее организовать более широкую выставку-продажу бэлешей, чтобы каждый мог с праздника увезти с собой частичку этого кулинарного великолепия. Но пока что у фестиваля отсутствует коммерческая составляющая, ответила руководитель проекта Альбина Халиуллина.

Почетные гости праздника пожелали, чтобы фестиваль был традиционным, обрел всероссийский статус и ежегодно привлекал туристов.

— Это только начало, праздник, который всех объединяет, должен приобрести еще бо́льший масштаб, чтобы к нам приезжали туристы со всей страны и увидели всю нашу традиционную кухню. Мы должны испечь самый большой бэлеш и попасть в книгу рекордов Гиннеса, — уверен депутат Госдумы РФ, председатель Комитета Госдумы по делам национальностей, председатель Совета федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов.

Одним из самых интересных и познавательных моментов праздника стал публичный мастер-класс по изготовлению настоящего бэлеша с мясной начинкой



Однако, чтобы привлечь стабильный поток туристов, недостаточно только уметь вкусно готовить. Необходимо развивать и улучшать инфраструктуру района, продумать насыщенную программу праздника, везде проставить указатели, больше внимания уделить рекламе фестиваля. И постараться не проводить в месяц Рамадан, чтобы соблюдающие мусульманский пост тоже смогли приехать и отведать угощение. И тогда, возможно, фестиваль национальной кухни «Бэлешфест» действительно станет ярким объектом всероссийского событийного туризма. Идея у него хорошая, вкусная, и все предпосылки к светлому будущему есть!

Статистика «Бэлешфеста-2018»:

Фестиваль собрал около 2 тысяч гостей.

Вес самого большого бэлеша составил около 20 кг.

Было приготовлено более 50 зур бэлешей, более 500 вак бэлешей.

Привлечено около 120 волонтеров.

Выступление профессиональных и самодеятельных артистов прозвучало на 15 языках.

1 / 37 Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева

Лейла Аралбаева, фотоавтора