Исследование: казанцы тратят на сувениры из отпуска в среднем 3,8 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Сувениры из отпуска обходятся жителям Казани в среднем в 3,8 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Путешествий».

До тысячи рублей на подарки на память готовы израсходовать 18% горожан. Каждый четвертый — 25% — может заплатить от тысячи до трех тысяч. До пяти тысяч тратят на сувениры 29% респондентов, до 10—18%. Еще 5% опрошенных согласны расстаться с суммой, превышающей 10 тысяч рублей. Затруднились дать ответ 4% путешественников.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Россияне тратят на сувениры в среднем 3,2 тысячи рублей. Обычно приобретают памятные вещицы более половины жителей страны — 59%. Всегда делают это 29% опрошенных россиян. Интересно, что женщины делают такие покупки чаще, чем мужчины (65 против 52%).

В большинстве случаев респонденты предпочитают символические подарки: магниты, футболки, кепки, кружки и другие предметы с изображением местных достопримечательностей. Такой ответ дали три четверти россиян, покупающих сувениры. Продукты питания привозят 43% респондентов, а украшения, аксессуары или что-то для дома — треть*.

Напомним, в преддверии новогодних праздников жители Казани чаще всего планировали поездки в Санкт-Петербург, Москву и Сочи. В топ-5 популярных направлений также вошли Волгоград и Калининград.

Галия Гарифуллина