Мечеть «Ар-Рахим» в Уфе: что не смог Рахимов, достроят Равиль Гайнутдин и Ирек Ялалов?
Инсайдеры утверждают, что муфтий Нурмухамет Нигматуллин не получил добро на новый срок
В четверг руководители Совета муфтиев России «по поручению шейха Равиля хазрата Гайнутдина» приезжали в Уфу. Основная цель — помочь завершить возведение Соборной мечети «Ар-Рахим», которая стоит недостроенной более 10 лет. Такая несколько неожиданная поездка московских кураторов Духовного управления мусульман Республики Башкортостан была неслучайной. Обозреватель «Реального времени» выяснил подробности этого визита и узнал, когда в республике изберут нового муфтия.
Повод — мечеть-долгострой
Накануне в Уфу приезжала делегация Совета муфтиев России во главе с первым заместителем председателя СМР и ДУМ РФ Рушаном Аббясовым. Официальным поводом для визита московских гостей было знакомство с ситуацией вокруг недостроенной мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева, которая уже больше 10 лет «украшает» Уфу при въезде в город. Однако «Реальное время» узнало и другие любопытные детали визита.
В качестве «группы поддержки» Аббясова в башкирскую столицу прибыли другой зампред ДУМ РФ Рафик Фаттахетдинов и глава департамента внутренних дел Али Хасанов. Поскольку вопрос возведения грандиозного объекта весьма непростой, делегатов сопровождал руководитель отдела по строительству ДУМ РФ Андрей Трофимов — инженер, строивший Московскую соборную мечеть.
«Ар-Рахим» задумывался как один из крупнейших в России религиозных архитектурных комплексов площадью 14 тыс. квадратных метров. Храм должен стать самой крупной отапливаемой мечетью в Европе. По форме здание напоминает ханский шатер, окруженный четырьмя минаретами. Половину комплекса должны занять два молельных зала в общей сложности на 2 тыс. человек. В здании предусматривались медресе на 2 тыс. учащихся, конференц-зал, музей ислама и библиотека. Запланирован этаж для туристов, где будет музей, телерадиостудия, выставочные центры. Был и проект обустройства прилегающей территории — «Муслим-сити», переименованный в «Межконфессиональный квартал мира и согласия».
Напомним, первый камень в основание мусульманского храма был заложен в 2006 году. Возведение началось с 2007 года, однако этот процесс протекал крайне вяло, останавливаясь и снова возобновляясь. Менялись спонсоры («УГМК-Холдинг», БФ «Урал») и застройщики, менялась власть в республике.
Вопрос «уфимского долгостроя», который горожане уже прозвали памятником башкирской коррупции, не раз поднимался на уровне руководителей республики и Совета муфтиев России. Так, в 2012 году председатель СМР и ДУМ РФ Равиль Гайнутдин встретился в Уфе с президентом РБ Рустэмом Хамитовым. Глава региона пообещал муфтию «приложить все усилия» для того, чтобы все работы были завершены к саммитам ШОС-БРИКС в 2015 году. Международные форумы прошли, а недостроенное сооружение осталось.
Мэр одобрил
В четверг гости из первопрестольной посетили Духовное управление мусульман Республики Башкортостан (муфтият входит в структуру СМР) и уфимскую администрацию. Также прошли встречи со специалистами, строившими «Ар-Рахим», — главным архитектором и строителями.
— Мы хотели оценить ситуацию и помочь в возобновлении строительства. Было налажено понимание со стороны мэра города Ирека Ялалова, есть желание ДУМ РБ привести в порядок всю документацию по строительству, — рассказал «Реальному времени» Рушан хазрат.
Наш собеседник добавил, этот вопрос «держит на контроле» глава РБ Рустэм Хамитов. По словам зампреда СМР, сам руководитель республики не смог встретиться с духовными деятелями, поскольку в эти дни он разруливал ситуацию с резней в Стерлитамаке. При этом строительство мечети взял под личный контроль и председатель СМР и ДУМ РБ Равиль Гайнутдин.
Как сообщил нашему корреспонденту первый заместитель муфтия Башкирии Аюп Бибарсов, «Ирек Ишмухаметович поддержал проект по созданию «Авраамической аллеи» между мечетью и исторической церковью». Градоначальник отметил уникальность такого сооружения между культовыми зданиями двух мировых религий. По мнению мэра, композиция мечети с аллеей станет достойной достопримечательностью республики.
Между тем Аббясов подчеркнул, что это не последний его визит в Уфу. Повторный приезд ожидается в начале следующей недели. 23 апреля состоится очередная встреча на территории Соборной мечети. Причем комиссия соберется в том же составе — представители руководства СМР, ДУМ РБ и мэрии. В свою очередь Бибарсов уточнил, что «ожидается также руководство Башкирии — глава республики или премьер».
Благотворители и заинтересованность Путина
Напомним, благотворительный фонд «Урал» Муртазы Рахимова финансировал строительство «дома Аллаха» до 2016 года. Но позже он не нашел общего языка ни с заказчиком проекта (ДУМ РБ), ни с аффилированным с муфтиятом подрядчиком (ООО «Алтын курай»), после чего последовали судебные разбирательства. Поэтому организация Рахимова отказалась выделять деньги. К тому же бюджет «Урала» заметно похудел после претензий АФК «Система» из-за потери компанией Евтушенкова «Башнефти». После публикации «Реального времени» в фонде заявили, что готовы возобновить оказание финансовой помощи, «если власти республики и ДУМ Башкортостана пойдут на сотрудничество». А о разногласиях между экс-президентом РБ и главой республики многие знают не понаслышке. Аббясов отказался комментировать возможное спонсорство проекта рахимовским фондом ввиду «политического момента».
— Среди благотворителей будем искать не только республиканские предприятия, но и российские и зарубежные (арабские страны, Турция). Вероятно, будет несколько благотворителей. Не исключаем и участие фонда «Урал» в строительстве, — поделился планами Бибарсов.
Как оказалось, поиск меценатов усилился после январского визита президента России Владимира Путина в Уфу. Повлияла ли его поездка на решение фонда «Урал», остается только догадываться.
— Наша основная задача — закончить этот объект. Его лично видел Владимир Владимирович, когда приезжал в Уфу. Он тоже заинтересовался мечетью. Поэтому теперь все силы заинтересованы, чтобы строительство закончилось. В данной ситуации мы тоже будем прилагать все усилия для этого, — заявил Рушан хазрат.
По предположению Аюпа Бибарсова, при стабильном финансировании для завершения строительства потребуется 2—3 года.
А муфтий кто?
Еще одним пунктом уфимского вояжа функционеров СМР стали предстоящие выборы главы башкирского муфтията. Нового муфтия должны избрать в этом году. И кто им будет — остается загадкой. О потенциальных кандидатах и претендентах «Реальное время» писало ранее.
Как стало известно нашему изданию, председатель ДУМ РБ Нурмухамет Нигматуллин долго добивался аудиенции с Рустэмом Хамитовым, чтобы получить добро на продление своих полномочий на ближайшую пятилетку. В конце концов глава республики принял муфтия. Но, по словам нашего источника, знакомого с ситуацией, Нурмухамет хазрат не получил соответствующего благословения от Рустэма Закиевича. К слову, Нигматуллин не был замечен и на встречах с московскими визитерами.
О конфликте в руководстве религиозной организации, обострившемся в марте на пленуме в Нефтекамске, наша интернет-газета уже сообщала. По одну сторону «баррикад» окопались Нигматуллин с Бибарсовым, по другую — первый зампред Айнур Арсланов и ряд поддержавших его имамов. Однако Аббясов заверил нас, что теперь ситуация стабилизировалась. Два первых зампреда ДУМ РБ держались спокойно, обращались друг к другу довольно уважительно.
— Все недоразумения прекратились. Сейчас в духовном управлении ведется созидательная работа, — отметил он.
С датами голосования в муфтияте тоже определились. Как рассказал Аюп хазрат, 20 сентября состоится предвыборный пленум, а 21 ноября — отчетно-выборный съезд, в котором имамы определят себе будущего муфтия.
комментарии
еще булку крошат на Татарстан
Һоҙай, покровительство которого исконно.
Вы когда -нибудь задумывались почему на Башкирской земле осталось так мало Башкир? Вы читали программный документ России 18 века, где в пункте 11 написано: "... истребить башкирский народ ..."?
Вы, пришлые народы Башкирских земель, не знаете не только историю Башкир, но и своей истории тоже. Вы должны себе: знать историю такой, какая она была на самом деле; понимать почему сегодня вы такие, как есть. А Башкирам вы должны жизнь.
Как известно, на территории современных Свердловской и Челябинской областей эта программа выполнена на 95%.
Уфа - единственное место, где богом положено заниматься возрождением башкирского народа. Полагаю, в вопросе возрождения, все пришлые народы Башкирских земель должны добровольно взять на себя мораторий в претензиях на свой приоритет.
- сосна №1 - учения пророков - это философское осмысление жизни, написано для умных и сильных;
- сосна №2 - религия - это для энергичных и предприимчивых дельцов, которые объявили себя посредниками между богом и человеком;
- сосна №3 - вера - чувства и переживания, которые испытывает человек; чувства эти глубоко личные и интимные. Слабым остается думать, что за все их мучения на земле после их смерти наступит лично для них царствие небесное.
Выйди из леса на опушку, подумай, не читая советских учебников ...
Не злобствуй. Ты, похоже, слез с сосны №2.
Бог лишает разума человека, если хочет его наказать - а был ли разум у администраторов Уфы, если город из донора превратился в дотационный? Неужели грандиозная мечеть с отоплением жизненный приоритет уфимцев, других проблем уже не осталось и нет?