Мечеть «Ар-Рахим» в Уфе: что не смог Рахимов, достроят Равиль Гайнутдин и Ирек Ялалов?

Инсайдеры утверждают, что муфтий Нурмухамет Нигматуллин не получил добро на новый срок

В четверг руководители Совета муфтиев России «по поручению шейха Равиля хазрата Гайнутдина» приезжали в Уфу. Основная цель — помочь завершить возведение Соборной мечети «Ар-Рахим», которая стоит недостроенной более 10 лет. Такая несколько неожиданная поездка московских кураторов Духовного управления мусульман Республики Башкортостан была неслучайной. Обозреватель «Реального времени» выяснил подробности этого визита и узнал, когда в республике изберут нового муфтия.

Повод — мечеть-долгострой

Накануне в Уфу приезжала делегация Совета муфтиев России во главе с первым заместителем председателя СМР и ДУМ РФ Рушаном Аббясовым. Официальным поводом для визита московских гостей было знакомство с ситуацией вокруг недостроенной мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева, которая уже больше 10 лет «украшает» Уфу при въезде в город. Однако «Реальное время» узнало и другие любопытные детали визита.

В качестве «группы поддержки» Аббясова в башкирскую столицу прибыли другой зампред ДУМ РФ Рафик Фаттахетдинов и глава департамента внутренних дел Али Хасанов. Поскольку вопрос возведения грандиозного объекта весьма непростой, делегатов сопровождал руководитель отдела по строительству ДУМ РФ Андрей Трофимов — инженер, строивший Московскую соборную мечеть.

«Ар-Рахим» задумывался как один из крупнейших в России религиозных архитектурных комплексов площадью 14 тыс. квадратных метров. Храм должен стать самой крупной отапливаемой мечетью в Европе. По форме здание напоминает ханский шатер, окруженный четырьмя минаретами. Половину комплекса должны занять два молельных зала в общей сложности на 2 тыс. человек. В здании предусматривались медресе на 2 тыс. учащихся, конференц-зал, музей ислама и библиотека. Запланирован этаж для туристов, где будет музей, телерадиостудия, выставочные центры. Был и проект обустройства прилегающей территории — «Муслим-сити», переименованный в «Межконфессиональный квартал мира и согласия».

Ирек Ялалов поддержал проект по созданию «Авраамической аллеи» между мечетью и исторической церковью. Фото ufacity.info



Напомним, первый камень в основание мусульманского храма был заложен в 2006 году. Возведение началось с 2007 года, однако этот процесс протекал крайне вяло, останавливаясь и снова возобновляясь. Менялись спонсоры («УГМК-Холдинг», БФ «Урал») и застройщики, менялась власть в республике.

Вопрос «уфимского долгостроя», который горожане уже прозвали памятником башкирской коррупции, не раз поднимался на уровне руководителей республики и Совета муфтиев России. Так, в 2012 году председатель СМР и ДУМ РФ Равиль Гайнутдин встретился в Уфе с президентом РБ Рустэмом Хамитовым. Глава региона пообещал муфтию «приложить все усилия» для того, чтобы все работы были завершены к саммитам ШОС-БРИКС в 2015 году. Международные форумы прошли, а недостроенное сооружение осталось.

Мэр одобрил

В четверг гости из первопрестольной посетили Духовное управление мусульман Республики Башкортостан (муфтият входит в структуру СМР) и уфимскую администрацию. Также прошли встречи со специалистами, строившими «Ар-Рахим», — главным архитектором и строителями.

— Мы хотели оценить ситуацию и помочь в возобновлении строительства. Было налажено понимание со стороны мэра города Ирека Ялалова, есть желание ДУМ РБ привести в порядок всю документацию по строительству, — рассказал «Реальному времени» Рушан хазрат.

Наш собеседник добавил, этот вопрос «держит на контроле» глава РБ Рустэм Хамитов. По словам зампреда СМР, сам руководитель республики не смог встретиться с духовными деятелями, поскольку в эти дни он разруливал ситуацию с резней в Стерлитамаке. При этом строительство мечети взял под личный контроль и председатель СМР и ДУМ РБ Равиль Гайнутдин.

Как сообщил нашему корреспонденту первый заместитель муфтия Башкирии Аюп Бибарсов, «Ирек Ишмухаметович поддержал проект по созданию «Авраамической аллеи» между мечетью и исторической церковью». Градоначальник отметил уникальность такого сооружения между культовыми зданиями двух мировых религий. По мнению мэра, композиция мечети с аллеей станет достойной достопримечательностью республики.

«Ар-Рахим» задумывался как один из крупнейших в России религиозных архитектурных комплексов площадью 14 тыс. квадратных метров. Фото muslim.ru

Между тем Аббясов подчеркнул, что это не последний его визит в Уфу. Повторный приезд ожидается в начале следующей недели. 23 апреля состоится очередная встреча на территории Соборной мечети. Причем комиссия соберется в том же составе — представители руководства СМР, ДУМ РБ и мэрии. В свою очередь Бибарсов уточнил, что «ожидается также руководство Башкирии — глава республики или премьер».

Благотворители и заинтересованность Путина

Напомним, благотворительный фонд «Урал» Муртазы Рахимова финансировал строительство «дома Аллаха» до 2016 года. Но позже он не нашел общего языка ни с заказчиком проекта (ДУМ РБ), ни с аффилированным с муфтиятом подрядчиком (ООО «Алтын курай»), после чего последовали судебные разбирательства. Поэтому организация Рахимова отказалась выделять деньги. К тому же бюджет «Урала» заметно похудел после претензий АФК «Система» из-за потери компанией Евтушенкова «Башнефти». После публикации «Реального времени» в фонде заявили, что готовы возобновить оказание финансовой помощи, «если власти республики и ДУМ Башкортостана пойдут на сотрудничество». А о разногласиях между экс-президентом РБ и главой республики многие знают не понаслышке. Аббясов отказался комментировать возможное спонсорство проекта рахимовским фондом ввиду «политического момента».

— Среди благотворителей будем искать не только республиканские предприятия, но и российские и зарубежные (арабские страны, Турция). Вероятно, будет несколько благотворителей. Не исключаем и участие фонда «Урал» в строительстве, — поделился планами Бибарсов.

Как оказалось, поиск меценатов усилился после январского визита президента России Владимира Путина в Уфу. Повлияла ли его поездка на решение фонда «Урал», остается только догадываться.

— Наша основная задача — закончить этот объект. Его лично видел Владимир Владимирович, когда приезжал в Уфу. Он тоже заинтересовался мечетью. Поэтому теперь все силы заинтересованы, чтобы строительство закончилось. В данной ситуации мы тоже будем прилагать все усилия для этого, — заявил Рушан хазрат.

По предположению Аюпа Бибарсова, при стабильном финансировании для завершения строительства потребуется 2—3 года.

Поиск меценатов усилился после январского визита президента России Владимира Путина в Уфу. Фото muslim.ru

А муфтий кто?

Еще одним пунктом уфимского вояжа функционеров СМР стали предстоящие выборы главы башкирского муфтията. Нового муфтия должны избрать в этом году. И кто им будет — остается загадкой. О потенциальных кандидатах и претендентах «Реальное время» писало ранее.

Как стало известно нашему изданию, председатель ДУМ РБ Нурмухамет Нигматуллин долго добивался аудиенции с Рустэмом Хамитовым, чтобы получить добро на продление своих полномочий на ближайшую пятилетку. В конце концов глава республики принял муфтия. Но, по словам нашего источника, знакомого с ситуацией, Нурмухамет хазрат не получил соответствующего благословения от Рустэма Закиевича. К слову, Нигматуллин не был замечен и на встречах с московскими визитерами.

О конфликте в руководстве религиозной организации, обострившемся в марте на пленуме в Нефтекамске, наша интернет-газета уже сообщала. По одну сторону «баррикад» окопались Нигматуллин с Бибарсовым, по другую — первый зампред Айнур Арсланов и ряд поддержавших его имамов. Однако Аббясов заверил нас, что теперь ситуация стабилизировалась. Два первых зампреда ДУМ РБ держались спокойно, обращались друг к другу довольно уважительно.

— Все недоразумения прекратились. Сейчас в духовном управлении ведется созидательная работа, — отметил он.

Нурмухамет Нигматуллин долго добивался аудиенции с Рустэмом Хамитовым, чтобы получить добро на продление своих полномочий на ближайшую пятилетку. Фото Тимура Рахматуллина

С датами голосования в муфтияте тоже определились. Как рассказал Аюп хазрат, 20 сентября состоится предвыборный пленум, а 21 ноября — отчетно-выборный съезд, в котором имамы определят себе будущего муфтия.