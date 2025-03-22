Аналитики назвали самые востребованные у татарстанцев приложения

В январе — марте текущего года стали более востребованными приложения, которые относятся к категории «Инструменты» и «Развлечения»

Фото: Мария Зверева

В январе — марте текущего года у жителей Татарстана стали более востребованы приложения, которые относятся к категории «Инструменты» (18,2% загрузок) и «Развлечения» (13,7%). На категорию «Покупки» пришлось еще 6,5% скачиваний, «Рекламу и услуги» — 5,4%. Об этом свидетельствуют результаты исследования RuStore.



В число наиболее популярных приложений вошли «СберБанк Онлайн» (20,9%), «Авито» (12,5%), «Т-Банк» (11,5%), «ВТБ Онлайн» (9,7%) и «Альфа-Банк» (7,8%). Кроме того, татарстанцы стали больше интересоваться мобильными играми. Чаще всего пользователи выбирали Tanks Blitz (24,7%) и Cyber Evolution: Начало (20,4%), BLACK RUSSIA (10,2%), Grand Mobile (9,5%) и «Сокровища Пиратов — Три в ряд» (8,6%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом году наиболее востребованными категориями, кроме финансов, стали «Инструменты» (15,6% скачиваний), «Развлечения» (7,1%), «Покупки» (5,8%), «Транспорт» (5%). В топе любимых приложений жителей Татарстана были «СберБанк Онлайн» (24,5%), «Т-Банк» (16,9%), «ВТБ Онлайн» (10,9%), «Ак Барс Онлайн» (10%) и «Альфа-Банк» (8,8%).

Напомним, недавно в Госдуме призвали компании защитить пользователей от поддельных мобильных приложений, которые часто используются для кражи персональных данных пользователей. Член Комитета ГД по информационной политике Антон Немкин рекомендовал организациям проводить мониторинг, анализируя магазины на наличие подозрительных аналогов и отслеживая отзывы пользователей.



Галия Гарифуллина