Исследование: чаще всего казанцы занимаются единоборствами, силовыми тренировками и футболом
В число наиболее популярных видов спорта у жителей Казани вошли единоборства (19%), силовые тренировки (18%) и футбол (17%). В ближайшем будущем горожане хотели бы заняться единоборствами (28%), теннисом (24%) и плаванием (18%), выяснили аналитики OLIMPBET.
Чаще всего респондентов вдохновляют заниматься спортом близкие. Почти каждый третий — 30% — руководствуется желанием избавиться от сидячего образа жизни. Еще 10% казанцев нравится соревноваться с другими.
Выбирая пространство для занятий спортом, горожане учитывают близость к дому (46%), цены (22%) и наличие необходимой дисциплины для тренировок (10%). Готовы выделить на фитнес от 3 до 6 тыс. рублей в месяц 40% казанцев, от 6 до 9 тыс. рублей — еще 36%.
Напомним, в начале года Казань вошла в тройку лидеров по спросу на услуги фитнес-тренеров. За первую неделю января он вырос на 41%.
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