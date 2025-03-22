Исследование: чаще всего казанцы занимаются единоборствами, силовыми тренировками и футболом

Фото: Динар Фатыхов

В число наиболее популярных видов спорта у жителей Казани вошли единоборства (19%), силовые тренировки (18%) и футбол (17%). В ближайшем будущем горожане хотели бы заняться единоборствами (28%), теннисом (24%) и плаванием (18%), выяснили аналитики OLIMPBET.

Чаще всего респондентов вдохновляют заниматься спортом близкие. Почти каждый третий — 30% — руководствуется желанием избавиться от сидячего образа жизни. Еще 10% казанцев нравится соревноваться с другими.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выбирая пространство для занятий спортом, горожане учитывают близость к дому (46%), цены (22%) и наличие необходимой дисциплины для тренировок (10%). Готовы выделить на фитнес от 3 до 6 тыс. рублей в месяц 40% казанцев, от 6 до 9 тыс. рублей — еще 36%.

Напомним, в начале года Казань вошла в тройку лидеров по спросу на услуги фитнес-тренеров. За первую неделю января он вырос на 41%.



Галия Гарифуллина