Внутренний туризм в России растет: стоимость размещения в отелях повысилась на 16—21%

Татарстан вошел в число самых популярных направлений у россиян

Фото: Динар Фатыхов

Полеты по России подорожали существенно больше международных рейсов

В этом году число бронирований гостиниц в России выросло на 16,1%, если сравнивать с 2023 годом. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Больше всего вырос сегмент четырех— и пятизвездочных отелей — на 17,2%. Рост популярности коррелируется с повышением цен, отметил спикер. Так, сутки проживания в люксовых отелях подорожали в среднем на 21,3%, достигнув почти 11,6 тыс. рублей. Стоимость размещения в трехзвездочных гостиницах выросла на 18,6% (6,8 тыс. рублей), в гостиницах категорий «одна звезда» или «две звезды» или вовсе без них — на 16,1% (5,8 тысячи).

По словам Уманского, самыми популярными направлениями у россиян стали Краснодарский край (на него пришлось 20,5% всех бронирований), Москва (18,8%),Санкт-Петербург (13,4%), Московская область и Татарстан (по 3,5%). Кроме того, в топ-15 вошли Ставропольский край, Крым, Свердловская, Калининградская, Нижегородская, Новосибирская, Ярославская, Ростовская, Тюменская области, а также Приморский край. На остальные субъекты России пришлось менее 1% путешественников.

Кроме того, ренессанс переживают города Золотого кольца России, рассказал Уманский. скриншот трансляции пресс-конференции

— К сожалению, структура номерного фонда в России распределена неравномерно, — прокомментировал полученные данные Уманский. — Основная масса турпотока пришлась на Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург. Это обусловлено в первую очередь объемом инфраструктуры в этих регионах и нехваткой ее в других.

Наибольший прирост показали Крым, Калмыкия (+48% по объему турпотока в обоих регионах), Архангельская область (+34%), Орловская область (+31%). Кроме того, ренессанс переживают города Золотого кольца России. Спрос на размещение в них вырос на 27%.

Рост стоимости авиаперевозок по внутренним маршрутам в этом году составил 22,5% при росте объема продаж в 5%. Средняя стоимость авиабилета до места назначения и обратно была равна 16,1 тыс. рублей, в прошлом году — 13,1 тыс. Интересно сравнить эти данные с ростом цен на международные полеты: билет на международные рейсы туда и обратно в этом году обходился россиянам в среднем в 42,1 тыс. рублей против 40,9 тыс. в 2023-м.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— При росте объема реализованных билетов в 42% мы видим гораздо более сдержанную динамику стоимости — она составила лишь 3%, — рассказал Уманский.



Говоря о трендах, он отметил: в стране в связи с недостатком инфраструктуры наблюдается рост спроса на ранние бронирования и интереса к турам «все включено». Кроме того, россияне все чаще интересуются «винными маршрутами», турами для наблюдения природных явлений и автопутешествиями (в этом году на машинах было совершено около 25 млн поездок).



Турпоток из России в зарубежные страны может составить около 29—30 млн человек

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, выездной туризм в этом году тоже демонстрировал рост.

— Вернуться к абсолютным цифрам 2019 года сложно без снятия ограничений на международные авиаперелеты. Несмотря на это, рост выездного туризма составляет 20% на текущий момент. Мы прогнозируем, что по итогам этого года зарубежные страны с разными целями посетят около 29—30 млн наших граждан, — заявил он.

Чаще всего россияне отправлялись в страны с безвизовым или упрощенным визовым туризмом. Лидером ожидаемо стала Турция (по прогнозам, за 12 месяцев этого года ее посетят не менее 6,7 млн человек). «Есть все возможности, чтобы по Таиланду и Египту поставить в ближайшем будущем рекорд в 2 млн въездов из России», — добавил Горин. Прекрасную динамику показал Китай — благодаря улучшению авиасообщения. Устойчивый рост демонстрируют Мальдивы: в октябре он составил 27%, а по году будет равен 6%.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, выездной туризм в этом году тоже демонстрировал рост. скриншот трансляции пресс-конференции

За год выросла доля международных рейсов, предлагаемых российскими авиакомпаниями. Ожидается, что по итогам года она составит 27—28% против 20% годом ранее. «У ряда авиакомпаний рост трафика международных рейсов очень существенный: например, группа «Аэрофлот» официально заявила о росте на 35%», — добавил эксперт. Доля иностранных авиакомпаний на российском рынке тем временем увеличилась с 25% до 40%.

Вице-президент Российского союза туриндустрии подчеркнул, что из-за действующих ограничений у авиакомпаний будет проблема с выбыванием флота, особенно в 2026—2027 годах. В связи с этим особую важность приобретут каботажные перевозки.

— Надеемся, что страны между собой будут расширять платежные предложения. Это может быть оплата через QR-коды. Не исключены и особые карты, которые отдельные государства будут делать для наших путешественников. В любом случае пока готовых решений нет, — сказал Горин.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В странах Залива сейчас стало популярно ездить в Россию»

В этом году въездной туризм наконец-то начал оживать, порадовался эксперт Российского союза туриндустрии по въездному туризму, председатель Комитета РСТ по международной деятельности Сергей Войтович. Поток иностранцев в 2024-м увеличился вдвое. Если в 2023 году в Россию въехало 429 тыс. иностранных туристов, то за девять месяцев этого года — 887 тыс. К концу года их число достигнет 1—1,2 млн человек, прогнозирует спикер.

Активнее всего Россию посещают китайцы — 83% от всего въездного потока. Кроме того, крупными «поставщиками» туристов стали Иран и страны Ближнего Востока. «В странах Залива сейчас стало популярно ездить в Россию», — отметил Войтович. Причины — и взвешенная политика Москвы по отношению к израильско-палестинскому конфликту, и подходящий климат, и даже повышение цен в Европе. В странах последней, по словам спикера, наблюдается колоссальный отложенный спрос на поездки в Россию.

В 2024 году поток иностранцев в Россию увеличился вдвое, сообщил Войтович. скриншот трансляции пресс-конференции

— Увеличился почти в два раза поток туристов из Индии. Большие перспективы и увеличение в разы потока туристов из Юго-Восточной Азии, — добавил эксперт.

В то же время столь позитивная динамика объясняется и низкой базой. «Когда сначала приехал один человек, а потом — 10, то и рост в 10 раз. Но начало — это полдела, а оно положено», — заверил Войтович.



Галия Гарифуллина