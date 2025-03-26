Верховный суд РФ доверился судьям Татарстана: дело Гумера Нафиева о взятке вернули на родину

Бывший зампрокурора Казани вновь предстанет перед Вахитовским судом по обвинению в коррупции

Как стало известно «Реальному времени», уголовное дело по обвинению сына экс— прокурора Татарстана в получении взятки в 3 млн рублей будет рассмотрено по существу в Казани. Такое решение принял Верховный суд России, отменив постановление кассационной инстанции о переносе процесса в Ижевск ввиду сомнений в нейтральной позиции судей и судов Татарстана, отраженных в ходатайстве зампрокурора Москвы. В решении говорится об отсутствии доказательств того, что у арестованного Гумера Нафиева сейчас есть механизмы влияния «на общественное мнение и деятельность государственных органов, находящихся на территории юрисдикции Вахитовского суда Казани, которые могли бы поставить под сомнение его объективность и беспристрастность при принятии решения по делу».

Почему постановление Шестого КСОЮ признали незаконным

Резонансное дело против бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева и трех обвиняемых в посредничестве взятке и аферах Владимира Кучинского, Евгения Коклягина и Владимира Бойкова поступало в Вахитовский суд Казани прошлой осенью. При этом самих подсудимых на тот момент в Казань никто не этапировал. И обвиняемый во взятке 3 млн рублей и остальные фигуранты оставались в московских СИЗО, и судья Наиль Камалетдинов лишь продлил им срок содержания под стражей до 1 мая 2025 года, а еще отправил материалы в Самару, для решения вопроса об измененении подсудности — о чем ходатайствовал при утверждении обвинения зампрокурора Москвы Борис Костенецкий.

Костенецкий указывал: Нафиев ранее почти 14 лет занимал должность зампрокурора Казани, в связи с чем «имеет широкий круг общения среди должностных лиц республики Татарстан, и сохранил возможность использования инструментов влияния на ход и результаты судебного разбирательства», а «его родственники ранее работали в прокуратуре и Конституционном суде Татарстана». Данные обстоятельства, по мнению зампрокурора Москвы «могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность казанского суда при принятии решения по делу».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В Шестом Кассационном суде общей юрисдикции с этими доводами согласились и отправили материалы в Удмуртию — в Индистриальный райсуд Ижевска. Однако уже это решение было обжаловано. Причем, жалобы писали адвокаты, а на заседании коллегии Верховного суда России свои возражения высказала и представитель Генпрокуратуры, которая указывала — прокурор Удмуртии Артем Николаев ранее был первым заместителем в прокуратуре Татарстана и обвиняемый Гумер Нафиев находился у него в подчинении. Прокурор предлагала направить дело в Лефортовский суд Москвы, указывая, что в столице и Московской области проживает большинство свидетелей.

Сам Нафиев решение кассации не оспаривал, его адвокат Ленар Амиров оставил вопрос на усмотрение Верховного суда РФ, но ходатайствововал о скорейшем начале рассмотрения уголовного дела по существу.

Адвокаты других фигурантов в доводах жалоб разошлись — один указывал, что Шестой КСОЮ не учел, что трое из пяти адвокатов и 13 из 17 свидетелей проживают в Москве и Московской области, просил отправить дело туда либо в Нижегородскую область. Другой указывал, что оснований для сомнений в беспристрастности Вахитовского суда Казани не было, но два из вменяемых фигурантам преступлений совершены на территории Москвы. При этом уже на заседании ВС РФ обвиняемые Кучинский, Коклягин и Бойков по видеосвязи высказались в пользу проведения процесса в Казани и защитники с ними согласились.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Изучив дело, коллегия Верховного суда России 11 марта 2025 года отменила решение Шестого КСОЮ, как незаконное и необоснованное» и указала: «Доказательств наличия возможности влияния бывшего прокурора на судей республики, данных о работе родственников Нафиева в прокуратуре и Конституционном суде республики не представлено и судом не исследовалось. Сам по себе лишь факт работы Нафиева на указанной должности, не подкрепленный такими доказательствами, не может оцениваться как возможность воздействия на судей и принятия судами необъективных решений, поскольку в соответствии со статьей 1 Закона РФ «О статусе судей в РФ» судьи независимы, подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону».

При этом апелляционная коллегия Верховного суда отметила, что проживание большинства свидетелей в Москве и Московской области не создаст препятствий к рассмотрению дела, поскольку в Вахитовском суде Казани имеется возможность их допроса по видеоконференцсвязи.

Такая позиция вышестоящего суда уже стала предметом обсуждения в «Адвокатской Газете».

Как бенефициар НАСКО потерпевшим стал

Трех фигурантов уже этапировали в Казань — это бывший коммерсант Владимир Кучинский, безработный строитель Владимир Бойков и Евгений Коклягин, называвший себя при продлении меры пресечения отставным полковником ФСБ (в материалах дела упоминается липовое удостоверение сотрудника, — прим. ред.). В СИЗО Москвы пока остается лишь ключевой фигурант, которого должны этапировать в ближайшие дни, сообщают источники «Реального времени».

Напомним, это уголовное дело стало результатом разработки сотрудников ФСБ и московских следователей, которые изучили жалобы на ход расследования уголовных дел МВД, возбуждавшихся в разных регионах России в отношении бенефициаров страховой компании НАСКО, в частности — Александра Кондратенкова. Один из источников «Реального времени» уверяет: предполагаемый ущерб от вывода средств оценивался в 1 млрд рублей с лишним, И При этом сам перебравшийся в Лондон Кондратенков пытался повлиять на ход следствия...

По версии СК, отец Кондратенкова в интересах НАСКО и объявленного в международный розыск сына неоднократно передавал весьма крупные суммы денежных средств «решалам», которые обещали минимизировать результат уголовного преследования, а в результате «выдоили» у беглого ВИП-страховщика и его семьи аж 2 млн долларов. Говорят, летали в Лондон, на «переговоры».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Этими «решалами» силовики считают ныне обвиняемых москвичей Кучинского, Бойкова, Коклягина, а также Бориса Москалева — он заключил досудебное соглашение по данному делу и пошел под суд раньше предполагаемых подельников — по обвинению в посредничестве при передаче взятки Нафиеву и афере в отношении Кондратенкова-старшего. Вину признал полностью.

По данным источников «Реального времени», Москалева с Нафиевым знакомил один из прокуроров Подмосковья в ранге руководителя среднего звена, некий Пешков, который общался с Москалевым с детства, а с Нафиевым познакомился в 2010-м, во время совместной учебы.

«В июле 2020-го уволившийся из прокуратуры Пешков и Москалев приехали в Казань, и Нафиев, конечно же, принял друга. Встреча была короткой. Ни о каких незаконных действиях речь не шла. Просто коллега поинтересовался ходом расследования дела НАСКО, и Нафиев согласился ему помочь», — делился с «Реальным временем» один из знакомых с этой историей. На тот момент Нафиев следствие еще не курировал, но смог лично заглянуть в надзорное производство по интересующему москвичей делу и сделал скан постановления от 20 апреля 2020 года о приостановлении дела ввиду отсутствия лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого и поделился этим сканом с Пешковым, а за услугу получил пакет с презентом. По версии самого обвиняемого, никакое вознаграждение не оговаривалось и деньги в пакете он обнаружил уже после отъезда гостей. При этом по обвинению проходит сумма в 3 млн рублей, тогда как сам Гумер Нафев уверяет — в пакете был лишь 1 млн и взяткой он не является. Поскольку никаких помех расследованию дела против Кондратенкова информация о промежуточном и позднее отмененном постановлении причинить не могла.

Примечательно, что позднее на основе того скана было сфабриковано постановление об освобождении беглого Кондратенкова от уголовной ответственности, которым с силовиками поделился отец ВИП-страховщика. Стали разбираться — откуда мог взяться этот документ и напали на казанский след.

19 марта дело о коррупции и аферах в 27 томах вернулось в Казань и было распределено судье Вахитовского суда Динару Хабибуллину. Старт процесса пока не назначен.